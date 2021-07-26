谢锋：美国“竞合抗”三分法是打压中国的障眼法

中国外交部副部长谢锋今早与美国副国务卿谢尔曼对谈时，指责美国提出的中美关系“竞争、合作、对抗”三分法是打压遏制中国的“障眼法”，并称美国“既要坏事做绝，还想好处占尽”。

据中国外交部的消息，在于天津进行的这场会谈中，谢锋对谢尔曼称，中国老百姓的眼睛是雪亮的，美方的“竞争、合作、对抗”三分法，就是遏制打压中国的“障眼法”，“对抗遏制是本质，合作是权宜之计，竞争是话语陷阱”。

他称，美国“有求于中方时就要求合作；在有优势的领域就脱钩断供，封锁制裁；为了遏制中国，不惜冲突对抗”，“只想解决美方关切的问题，只想得到美方想要的结果，单方面受益，既要坏事做绝，还想好处占尽，天下哪有这样的道理？”

谢尔曼昨天抵达中国展开两天访问，她今早在天津同谢锋举行会谈，稍后也将同中国国务委员兼外长王毅会面。

谢锋在谈到中美关系大方向时说，当今世界最需要团结合作、同舟共济；中国人民爱好和平，积极推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体。

他表示，中国愿意与美国平等相待、求同存异，并呼吁美国改弦易辙，与中国相向而行，相互尊重、公平竞争、和平共处。

谢锋说，一个健康稳定的中美关系不仅符合双方利益，也是国际社会的共同期盼。