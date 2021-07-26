消息：英国考虑终止中广核参与核能项目

知情人士透露，英国政府正考虑终止中国广核集团在未来参与核能项目，包括耗资200 亿英镑（374亿新元）的塞兹韦尔（Sizewell）核电站建设项目。

据英国《金融时报》今天（26日）报道，随着英国政府对中广核的态度出现转变，由中广核提议的埃塞克斯郡（Essex）核电站建设计划也会受到影响。

根据中英双方2015年达成的协议，作为合作伙伴的中广核预料将拥有塞兹韦尔C核电站20%的控制权，并可选择参与核电站建造项目。

至于埃塞克斯郡核电站建设计划，这项计划正处在英国监管部门审批阶段，但知情人士透露，这项计划如今将无法进行。

消息人士也说，英国政府已经与塞兹韦尔C项目主要开发商法国电力集团（EDF）会面，讨论公司是否能找到新合作伙伴。

另有消息人士称，唐宁街10号不希望中广核参与上述任何一个项目，但也希望中广核在退出时，不会出现任何一方争论情况。

英国部长级官员对中广核参与英国关键基础设施项目表达关切，并相信没有中广核，塞兹韦尔项目还是仍顺利进行。

不过，有专家对中广核在未来不会参与涉及欧洲先进压水堆（EPR）的项目表达关心，并说中国人建造了首个可操作的EPR。

法国电力集团已在另一座位于欣克利角（Hinkley Point）的核电站使用中广核工程师。这座施工中的欣克利角C核电设施将使用EPR操作。台山核电厂是全球首座使用EPR技术的核电厂。

据报道，终止中广核参与塞兹韦尔项目，可能协助法国电力集团吸引到北美基础设施投资者参与这项项目。核业界人士称，如果有中国参与，这个项目将在吸引这些投资者方面遇到困难。

英国政府拒绝证实或否认他们不再希望中广核参与核能计划。