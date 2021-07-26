印媒：印军调上万反恐部队赴中印边境

印度媒体24日引消息人士表示，印度军方此前已经将反恐部队抽调至中印边境地区，以“对付中国军队”。根据报道，此次调动的印军反恐师规模约为1万5000人，而在早些时候，该国被曝在中印边境地区已经部署了超过5万名军人。

据环球网消息，印度亚洲国际新闻通讯社（ANI）称，此次调动发生在数个月以前，当时这支印度陆军反恐师正在本国北部地区执行反恐任务，后被部署至中印边境地区。

报道提到，此次抽调印军反恐师部署中印边境的举动让印度军队维持了在北部边境地区行动的预备队（规模），后者一直在接受高原作战训练，每年都会在中印边境附近寒冷的沙漠地区开展军演。而自去年以来，这支预备队一直在边境地区与中方部队对峙。

此外，报道还补充道，印度陆军利用现有资源填补了将反恐师转移至前线造成的缺口。而在早些时候，印度军队被曝在中印边境地区部署了超过5万名士兵，包括第14军团的两个师以及额外的装甲部队。

针对中印边境冲突问题，中国国防部长魏凤和在2020年9月4日出席国防部长联合会议期间就已指出，造成当前中印边境紧张局势的起因和真相十分清楚，责任完全在印方。中国的领土一寸也不能丢，中国军队完全有决心、有能力、有信心维护国家主权和领土完整。

另据早前报道，6月23日，有记者就中印边境问题向中国外交部发言人赵立坚提问，并提到印度外长苏杰生称“中国仍在两国边境争议地区部署部队”。对此，赵立坚回应称，中方在中印边界西段的军事部署是正常的防卫安排，旨在防范应对有关国家对中国领土的蚕食和威胁。长期以来，印方持续在中印边境地区增加兵力部署，并不断越线蚕食中国领土，这是中印边境局势紧张的根源。中方一贯主张通过谈判和平解决边界问题，不赞成把边界问题和双边关系挂钩。

此外，中国外交部于6月25日在官网公布信息，称中印当天举行中印边境事务磋商和协调工作机制第22次会议，双方将继续致力于推动边境事态进一步缓和，避免现地局势出现反复，共同维护边境地区和平安宁。双方同意继续保持外交高层沟通，为妥处中印边境事态进一步提供重要指导，并积极筹备第12轮军长级会谈，尽快通过边防热线确定具体时间和安排。