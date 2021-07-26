【视频】被误为BBC 德媒记者被郑州民众围堵指责他污蔑中国

（视频来源：微博）

（北京综合讯）一名德媒记者上周六（24日）在河南郑州采访洪灾时，被当地市民围堵抗议，民众怀疑他是英国广播公司（BBC）或美国有线电视新闻网（CNN）记者，指责他选择性报道抹黑中国。

据德国之声记者伯林格（Mathias Boelinger）在推特上叙述，他和美国《洛杉矶时报》驻北京记者苏奕安当时在郑州银基商城附近，两名自称是当地电视台记者的女子上前询问伯林格的身份，并表示要和他谈一谈。伯林格假装听不懂，尝试离开，但两名女子不准他离开。

伯林格也上载视频，显示一名拿着手机的女子和伯林格争论，随后可听到几名男子的声音，其中一人多次质问伯林格“这是不是你？”

两名女子后来劝请其他民众冷静，并称她们是想向他介绍义工们在郑州的工作。当民众最终相信伯林格不是BBC驻上海的记者白洛宾（Robin Brant）后，民众冷静了下来，一些人还向他致歉。

另据苏奕安在推特转载的视频，现场有一名戴着黑色口罩的女子向苏奕安和伯林格解释，这些民众很生气，是因为有一名BBC记者报道郑州灾情时断章取义，并没有报道真实情况。这名口罩女子也对民众解释：“他们也是来帮助我们的。”

这起事件后来在网上热传，并被冠以“郑州人民活捉记者”、“活捉外国记者”等标题。

中国官媒《环球时报》发文评论，中国公众对西方媒体的报道产生愤怒情绪完全事出有因。西方媒体长期扮演了抹黑中国的角色，对西方社会形成偏执的对华看法负有不可推卸的责任。

但该报也呼吁民众，不与出现在事发地现场的西方记者直接冲突，“不给他们攻击中国社会提供篡改、利用现场素材的额外机会。”