发改委紧急通知 极端天气“该停学的停学，该停运的停运”

针对中国河南、浙江等地的防汛救灾工作，中国国家发展和改革委员会今天（26日）发布紧急通知，要求一旦出现极端天气，“要坚决即时启动最高等级响应，该停学的停学，该停工的停工，该停业的停业，该停运的停运。”

中国发改委官方网站今天发布《关于加强城市重要基础设施安全防护工作的紧急通知》，针对防汛救灾工作中出现的问题以及为加强城市重要基础设施安全防护提出六点事项。

《通知》指出，要立即开展灾害隐患全面排查。对运营和在建的城市轨道交通、铁路、公路、机场等枢纽及公共设施的地下空间，立交桥、下沉式建筑、在建工程基坑等易积水的低洼区域，重点排查出入口、防洪排涝设施联接。

同时，要抓细抓实应急防控措施。根据风险排查情况，立即细化完善应急处置预案，尽快补强设施短板，充分做好应对极端事件的准备，迅速补足应急抢险物资种类和数量，全面强化薄弱环节。也要针对性采取应急处突措施。现场指挥人员要按照“在岗、在职、在责”要求，一旦出现险情立即开展处置。

《通知》强调，要抓紧完善落实应急响应机制，建立第一时间响应机制，“一旦出现极端天气等非常情况，要坚决即时启动最高等级响应，该停学的停学，该停工的停工，该停业的停业，该停运的停运”，对隧道、涵洞等易涝区段，要及时警戒并采取封路措施。

要坚决做好在建工程安全管控。对正在建设的城市轨道交通、铁路、公路等工程要采取针对性措施，完善应急预案和响应机制。同时也要迅速开展抢险救灾和有序恢复建设运营。

发改委指出，当前已进入防汛关键期，各地仍将面临强降雨、台风等极端天气影响，防汛形势十分严峻，要切实做好汛期城市重要基础设施安全防护工作，严防次生灾害，最大限度减少人员伤亡和财产损失，“坚决打赢防汛救灾这场硬仗”。