教培行业整顿措施出台后港恒指跌逾3%

中国前天（24日）出台教培行业整顿措施后，中国大陆和香港股市今天大跌，其中香港恒生指数截至下午2时半滑落超过3%，上证指数和深证综指则分别下跌近2.4%。

在香港挂牌的私立教育公司新东方教育科技集团股价继上周五大跌41%后，今天再狂泻近40%。新东方在线科技和中国枫叶教育集团也分别大跌32.6%和8.52%。

中国官方前天发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，要求现有提供学科类校外辅导的培训机构变更为非营利性质，严禁资本化运作，一律不得上市融资、接受上市公司投资或收购，外资也被禁止进入该行业。

对于规模达1000亿美元（1361亿新元）的中国校外培训行业，《意见》要求坚持从严治理、全面规范，各地不得再审批新的、面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。各地要对已备案的线上学科类培训机构全面排查，重新审批。未通过审批的，取消原有备案登记和经营许可证。

除了针对校外培训行为，《意见》也提出要全面压减作业总量和时长、减轻学生过重作业负担，提升学校课后服务水平，大力提升教育教学质量等，并确定北京、上海、沈阳、广州、成都、郑州、长治、威海、南通九市为全国试点，试点内容包括压减学科类校外培训、鼓励学校在课余时间向学生提供兴趣类课后服务活动等。

彭博社认为，上述规定可能让私募股权和风险投资基金在课外补习和在线教育行业投下的资金蒙受巨大损失。