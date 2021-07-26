分析：中国打击原油进口配额交易 进口增速可能降至20年低点

北京打击不当使用进口配额的行为，加上原油价格高企的影响，可能会使中国的石油进口增长在2021年降至20年来的最低点，尽管下半年的炼油厂开工率预计会上升。

路透社报道，咨询公司Energy Aspects、睿咨得能源和安迅思发现，今年中国这个世界第一大原油进口国和第二大炼油国的进口量可能保持稳定，或增加至多2%至略高于1100万桶/日。

这将是自2001年以来最慢的增长。中国海关数据显示，自2015年以来，中国的原油进口年均增长率为9.7%。

由石油输出国组织（OPEC）成员国和俄罗斯等盟国组成的OPEC+联盟计划在8月至12月每月将石油产量提高约40万桶/日。该决定引发了本周指标原油价格的下挫。

据报道，过去10年，中国一直是全球石油需求的推动者。自2015年北京开始向独立炼油商发放进口配额以来，中国占全球石油进口增长的44%。

尽管OPEC+增加产量，但分析师预计今年全球原油市场仍将供应不足。不过，中国对原油进口配额交易的调查，以及由此导致的对独立炼油商的进口分配减少，已经使这个占中国原油进口总量五分之一的炼厂群体的需求降温。

“这可能意味着我们过去看到的中国原油进口快速增长的情况将终结”，一位驻北京的分析师说。因公司政策，该分析师拒绝透露姓名。

中国6月原油进口量降至2013年以来的最低点，此前中国政府打压进口配额交易，做为整合炼油行业和减少排放的举措之一。

贸易商和分析师表示，在6月发放的第二批配额中，一些小型炼油厂没有获得任何配额，而其他炼油厂已经用完了他们的全部配额。

费氏全球能源咨询公司（FGE）表示，剩下的炼油厂预计将为第四季度保留他们所剩的配额，因为第四季通常是燃料需求旺季。

FGE补充说，山东的炼油厂将在第三和第四季度分别减少约35万桶/日和25万桶/日的进口量。大多数小型独立炼油厂（被称为茶壶炼油厂）都在山东。

“总的来说，我们看到山东独立炼油厂的加工量比疫情封锁前的水平下降了约49万桶/日，第三季度平均为175万桶/日。第四季加工量应会回升到190万桶/日的水平。”

这遏制了对非洲、巴西和俄罗斯原油的需求，促使贸易商将货物转移到欧洲和美国。

路透社引述一位驻新加坡的资深贸易商说，茶壶炼油厂已经失去了作为市场驱动力的地位，卖家寻找其他出路是明智的。

他说，巴西和俄罗斯的ESPO原油越来越多地流向美国，而巴西的Buzios原油则更多地流向欧洲。

分析师和贸易商表示，尽管进口放缓，但由于国有大型企业和大型私营炼油企业的运营率更高并且购买更多原油，抵消独立炼油业务下降的影响，中国的原油加工量今年可能再创历史新高。

中石化和中石油可能会巩固其作为中国顶级原油贸易商的地位，独立炼厂被边缘化。

他们与其他炼厂一道提高产量，以因应轻质循环油和混合芳烃的供应减少。自6月新税生效以来，混合芳香烃的进口大幅下滑。

Rystad Energy的分析师Julie Torgersrud说：“堵住税收漏洞应该会支持炼油厂的运行，可能会导致原油进口增加，但具体的增加量目前还难以量化。”

Rystad Energy、FGE和Energy Aspects预测，下半年的炼油量将增至1450万至1460万桶/日，进口量在1085万至1150万桶/日之间。

总部位于北京的咨询公司SIA Energy预测，2021年下半年的加工量为1600万桶/日，同比增长6.8%，导致进口量为1248万桶/日，增长15%。

对于中国是否会重复导致2020年进口创纪录的大规模储备行动，分析师看法不一。预计2021年将有超过1亿桶的储油设备投入使用，但目前的市场逆价差结构阻碍贸易商持有库存。