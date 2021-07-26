谢锋：美国凭什么以全球民主人权代言人自居

中国外交部副部长谢锋今早与美国副国务卿谢尔曼对谈，指美国应该首先解决好自己的人权问题，并批评美国凭什么以全球民主人权代言人自居。

谢尔曼昨天抵达中国展开两天访问，她今早同谢锋在天津举行会谈。中国外交部的消息显示，谢锋与谢尔曼会谈时表示，美国应该首先解决好自己的人权问题。从历史看，对土著居民搞种族灭绝；从现实看，消极抗疫造成62万美国人死亡；从世界看，长期穷兵黩武，用谎言挑起战争，给世界带来深重灾难。美国凭什么以全球民主人权代言人自居？

谢锋进一步说，美国没有资格在中国面前指手画脚谈民主人权。如果没有中国共产党坚强有力的领导、没有一套行之有效的政治制度、没有一条适合国情的发展道路，如果老百姓都被剥夺了民主、自由、人权，中国人民怎么能释放出如此巨大的创造力和如此巨大的生产力？中国这么一个十几亿人口的超大规模国家怎么能创造经济快速增长与社会长期稳定两大奇迹？中华民族怎么能在短短的100年间迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃？

谢锋引述西方民调指出，中国民众对中国政府的满意度超过90%，这在任何一个国家都是惊人的。

谢锋也对谢尔曼称，中国文化主张己所不欲、勿施于人，从无霸权基因、扩张冲动，从不胁迫任何国家。面对外来干涉，中国采取的是合理合法反制，捍卫的是国家正当权益，维护的是国际公平正义，从未跑到别人门口挑事，从未将手伸进别人家里，更没占领过别国一寸土地。

谢锋称，胁迫外交的发明权、专利权、知识产权，都非美国人莫属，是美国大搞单边制裁、长臂管辖、干涉内政。他强调，美国所谓“从实力地位出发与别国打交道”，本质就是仗势欺人、恃强凌弱、强权即公理，是彻头彻尾的胁迫外交。