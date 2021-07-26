中企捐物资 民众用旗下产品可免费参观部分景区

中国多家企业向遭遇洪灾的河南省捐赠物资，除了引发中国民众大量购买旗下产品的“爱国式消费”之外，湖南平江官方也宣布，使用相关品牌物件的民众可以免费进入部分景区，以支持这些企业的支持。

综合人民网、澎湃新闻、每日经济新闻和《新民晚报》今天（26日）报道，部分企业其实面临财务困境，但仍决定捐款捐物救助河南灾民，其中上周刚申请破产重整的汇源果汁，就向河南捐赠价值100万元（人民币，下同，20万新元）的饮用水和果汁。

汇源果汁的善举得到中国网民的好感与支持。当地电商主播李佳琦前天便直播推销汇源果汁产品。此次直播带货汇源果汁，属于免佣金的公益性质直播。

此外，连续三年出现业绩亏损的运动用品品牌贵人鸟则被网民发现，公司也捐款给河南，但公司的官方账号只字未提。

电商平台京东前天也直播推销鸿星尔克、贵人鸟、汇源等多个驰援受灾地区的国货品牌。

目前白象食品等395家企业和企业家个人捐赠总值超过35亿元的款项与物资，其中224个为河南省内企业和企业家个人，其余省外企业。

鸿星尔克早前决定捐赠总值5000万元的物资，随后有网民质疑鸿星尔克“诈捐”，但鸿星尔克总裁吴荣照在抖音个人账号上回应时称，将陆续履行这项承诺。

中国多家景区则宣布，将对穿鸿星尔克运动鞋的游客实行免票，政策持续时长七至15天不等。

湖南省平江县文化旅游广电体育局今天在微信上公布，从即日起至7月31日，凡是穿戴“鸿星尔克”和“贵人鸟”品牌的衣服、裤子、鞋子、袜子、帽子、护腕、头带，以及吃白象方便面或喝汇源果汁的民众，可以在部分景区享受免大门票等优惠。此外，他们在全县所有星级酒店的住宿在今年年底前全部八折。