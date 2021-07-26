港浸大将国安教育纳入必修课程

香港浸会大学宣布，国家安全教育将被纳入必修课程，但不属于有学分的项目。

据香港电台今天（26日）报道，浸大副校长周伟立公布，新学年入学的本科生要在毕业前完成相关课程，并介绍国安教育课程涵盖范围包括网络、环境、公共卫生，也希望学生们能更全面地了解到国家安全，而不是只着重于政治、法律等议题。

有记者提问，媒体高层被控违反《香港国安法》、政府研究订立“假新闻法”等，是否会对该校传播系招生造成影响。校长卫炳江回应时说，今年报读传播系的情况没有太大的问题，目前没有收到最终数据。

卫炳江也说，现在有很多社交媒体，而香港市民举起手机作直播成为媒体新生态，整个媒体领域出现很多假消息。别有用心的团体也会利用有关消息影响市民的心态，而这对媒体界的影响很大。

香港教育局局长杨润雄随后说，他支持浸会大学将国安教育纳入必修课程的决定。

卫炳江也宣布，校方不会在新学年为学生会代收会费，并说学生会是独立组织，大学生进入大学不代表必定希望成为学生会会员，“帮他们收是人情，不帮是道理”。不过，他强调，此举并非“割席”，也会继续为学生会提供场地，并称一直与学生会保持沟通。

学生会署理会长方仲贤回应时称，这项决定对学生会的影响非常大，学生会下来将难以稳定运作。如果学生会要自行收会费，他们将不可能收完所有学生的费用，日后可能要裁减人手。