中国体操选手选抗日曲《九儿》作比赛音乐

中国女子体操队选手唐茜靖前天在东京赛场上进行的自由操资格赛中，选用抗日曲作为比赛的背景音乐。

综合海外网和环球网等报道，唐茜靖在个人全能的自由操项目中，选用了抗日歌曲《九儿》，以及爱国歌曲《我和我的祖国》、《夺冠》等。

据了解，《九儿》是中国知名演员周迅主演的电视剧《红高粱》片尾曲，影片改编自莫言的同名小说，以抗日时期的山东高密为背景，讲述了男女主人公历经曲折后一起经营一家高粱酒坊，但是在日军侵略战争中，女主人公和酒坊伙计均因参与抵抗运动而被日本军杀害的故事。

对于在日本奥运赛场上选用抗日歌曲，中国网民普遍表示支持、点赞，感慨“听到这首歌就很想哭，我们强大了”。

有网民留言称“主业夺冠，副业报仇”、“不仅要在日本国土奏国歌，还要在赛场放抗日曲”、“（选用《九儿》）目的是抗议日寇在侵略历史和台海问题上挑衅”、“祖国强大了，就可以去欺负你的人家里打脸”。还有网民建议，下次去美国比赛，要放“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸……”

不过也有个别网民指出，在东道主地盘上播放反东道主的歌曲，很不道德而且有违奥运精神。

除了选用抗日歌曲《九儿》，唐茜靖在比赛中还选用了另一首知名爱国歌曲《我和我的祖国》。这首创作于1985年由中国著名歌手李谷一原唱的爱国歌曲，在其同名电影于2019年作为庆祝中国成立70周年献礼片上映后，再次得到广泛传唱。

