下午察：别以“网暴”伤了运动健儿的心

四年一度的奥运盛大赛事拉开帷幕，运动员们的一举一动牵动着无数网友的心。虽说胜败乃兵家常事，每个为胜利拼搏的人都值得尊敬，但是不少网友难免以“成王败寇”的心态看待输赢，对运动员进行诸多指责。值得注意的是，有些网友甚至拿着放大镜“挑刺”，连夺得奥运首金的女射手杨倩都无辜“躺枪”。

在东京奥运会比赛第一天，21岁的杨倩拿下女子10米气步枪赛冠军，为中国赢得东京奥运的首枚金牌。然而，“网暴”比赞誉先来到。起因是去年12月31日，她在微博发布四张照片，几乎全是耐克的鞋子。从配文可以看出，杨倩也许是出于兴趣收藏。

杨倩去年12月31日在微博发布四张照片，几乎都是耐克的鞋子。被网友指责后，杨倩已经将这条博文删除。（互联网）

就是这样一条微博，引发部分网友怒骂。有网友以“跪族女孩”形容杨倩，甚至让她“滚出中国”。新疆棉花争议事件发生于今年3月，然而杨倩的微博是去年12月发的，因此用这件事攻击杨倩，实在是吹毛求疵。

作为杨倩的队友，王璐瑶受到了更多的谩骂。她在女子气步枪射击赛中，无缘决赛。从赛场下来后，她发微博以示遗憾和感慨。王璐瑶写道：“各位抱歉，很遗憾，我承认我怂了，三年后再见吧。”谁知道配的一张自拍图，成了网友们攻击的理由。

王璐瑶发文时配上了自拍，被部分网友指责“想红”。（互联网）

有人批评说：“这种场合还有心思发自拍？想红想疯了？”“这么好看不出道可惜了，所以别占着坑位浪费别的努力的选手的位置。”还有网友觉得王璐瑶的态度不诚恳，“认怂”是没有体育精神。被骂以后，王璐瑶只好删除了微博。

其实王璐瑶能站在奥运舞台上，已经说明了实力。她在2016年获得亚洲气步枪锦标赛个人冠军，2017年获得天津全运会银牌，2019年获得中国射击个人锦标赛冠军。王璐瑶也仅仅比“00后”杨倩大两岁，23岁的女孩发文配自拍，是很典型的年轻人风格。

昨天深夜，王璐瑶针对事件首次发声称，“发自拍是我想摆正心态，不行就从头再来，我不会认输更不会低头”，还表示自己“巴黎还会再来”。她也解释为何用了“认怂”这个词。“对于‘认怂’这个词我自己的理解就是，第一次参加奥运会的我，比赛紧张了没有发挥正常的水平，所以我用‘认怂’来评价我自己。”

好在绝大多数网友对王璐瑶表示安慰、鼓励。“王璐瑶仍是浙江了不起的姑娘”登上热搜，显示了网友对她的理解。新浪微博也对60余个谩骂杨倩等奥运选手的账号禁言，并表示一经发现诋毁、造谣、侮辱攻击运动员的信息，将严肃处置并公告。主要媒体如光明网、环球网和人民日报等都发评论文章声援她。

备受赞誉的卫冕冠军中国女排，也招来了很多批评声音。女排昨日大热倒灶，连丢三局以零比三被土耳其零封。队长朱婷首发登场被两度换下，只拿四分提前离场，主教练郎平主动变阵却难阻败局，使得奥运会遗憾开门黑。

比赛结束后，郎平承认中国队在各个环节全面被动，朱婷带伤出战，手腕用不上劲。至于接下来的比赛，会尽量进行弥补。不过有些网友并不买账，批评女排“别推朱婷一个人出来挡”，很多批评声音集中在王梦洁身上。

王梦洁是女排阵中唯一的自由人，一传和防守对队伍的进攻组织和后排起球，有着至关重要的作用。但是这场比赛中，很多网友认为她的表现差强人意，“王梦洁状态”上了热搜。

她的最新一条微博发于5月2日，下面充斥着网友的指责。“躲避球大师”、“卫冕冠军路上的最大坑”、“现代版的滥竽充数”、“一传接的是炸弹”、“王躲躲”，还有网友用“洁后重生”形容她，认为如果换下王梦洁，女排会逆转取胜，如获新生。也许是出于对选手的保护，很多网友评论称，他们发现新浪微博迅速撤下了有关王梦洁的热搜。

有网友用“洁后重生”形容王梦洁，认为如果换下她，女排会逆转取胜，如获新生。（互联网截图）

对于女排首场失利，有些网友回顾五年前说，里约奥运也是第一轮输球，小组赛最终两胜三负出线，之后淘汰赛一路连胜获得冠军，因此小组赛输球虽不是小事，但也不是大事。目前的评论中，大多数网友都表达了支持和理解，表示无论输赢，女排都是中国的骄傲。

值得一提的是，中国女排此次被分入“死亡之组”，同组对手不仅有中国女排近些年的苦手意大利，还有世界杯亚军美国和季军俄罗斯，以及欧洲锦标赛亚军土耳其，可以说每场都是“淘汰赛”。朱婷手腕上的伤情在两年前就出现了，反反复复，一直没有得到根治，此次女排的冠军之路可谓困难重重。“里约奇迹”毕竟是奇迹，如果这次女排没能赢得好的成绩，不知道能否获得网友的理解。

回顾以往，被键盘侠伤害的“英雄”中，最令人难忘的当属“亚洲飞人”刘翔。他在2004年的雅典奥运会110米栏决赛中获得金牌，成为中国在田径项目上的第一个男子奥运冠军，创造了属于亚洲和黄种人的神话。

刘翔随后在2006年7月的田径超级大奖赛洛桑站中，打破了13年之久的世界纪录，随后又在日本大阪举行的田径世锦赛中上演“九道奇迹”，成为集奥运会冠军、世锦赛冠军和世界纪录保持者于一身的大满贯得主。

但是从2008年夏天起，刘翔就成为中国体坛的网络暴力受害者，受到的侮辱和责骂充斥全网。两次奥运退赛，把他推到了舆论的风口浪尖，墙倒万人推，过激的声音与言论非常残酷。敌不过岁月和伤病的刘翔在2015年4月退役后，中国男子高栏也就此退出世界顶级舞台。

他曾在接受鲁豫有约时说：“虽然我跑得快，但又有什么用呢？谁都想替我说几句，一旦发生事情之后，谁都不想替我说几句，人就是这样。”

在体育竞技界，类似刘翔的事情在不断发生。战场上没有常胜将军，也只有一个冠军，在奥运会这种高手如林、强者辈出的顶尖比赛中，有技能、环境、心态等多方面因素影响发挥，无论是否能拿到奖牌，运动员们的努力和付出都应该得到理解与尊重。