中纪委评中国昨日无金牌：胜负乃常事 树立理性金牌观

昨天是东京奥运会开幕后第三天，中国军团无金牌入账，包括女子举重、男双跳水、乒乓球混双等几个冲金项目也未能如愿，中国纪检监察报今天发表署名文章称，对冲击金牌而未能如愿的中国选手，应少一些苛责，多几分理解，也呼吁观众都树立理性金牌观、胜负观，去享受更快、更高、更强、更团结的奥林匹克精神。

这篇题为《胜负乃常事，从头再拼搏》的文章说，在瞬息万变的赛场，一次技术失误、一个心理波动以及对手超水平的发挥都可能导致与金牌失之交臂，这也正是竞技体育的残酷之处——冠军永远是发挥更好的一方。从昨天的女举、跳水、乒乓球混双双方对垒情况看，彼此实力在伯仲之间，中国选手即使有优势也是极其微小，而体操男团、女子100米蝶泳决赛的几方实力更是难分高下。实战结果既在意料之外，也在情理之中。

文章强调，对于冲击金牌而未能如愿的中国选手，应少一些苛责，多几分理解。摘金了不起，争银夺铜一样值得点赞。文章提到，当100米蝶泳银牌得主张雨霏给自己打99分时，应该更多的是感到欣慰。中国年轻一代运动员对体育、对奥林匹克有了更全面、更深刻的理解和解读。

文章说，站上奥运赛场的每位健儿都不容易，都是好样的。他们为国出征，在赛场上挥洒汗水；他们为国拼搏，付出了常人难以想象的努力甚至牺牲。奥运大幕刚拉开，气可鼓不可泄。希望中国奥运健儿坚定信心，相信自己，放手一搏，无愧我心！毕竟奥运会是你们的舞台，站上奥运赛场，你们就是自己的冠军。

文章最后呼吁，希望屏幕前的观众都树立理性金牌观、胜负观，去享受更快、更高、更强、更团结的奥林匹克精神，去共情赛场上那些欢笑与泪水、紧张与镇定、拼搏与坚持、奋斗与不屈、欣喜与遗憾，并形容“这些正是人类最动人的表情、最可贵的品质”。