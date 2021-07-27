中国恒大取消特别分红方案

中国恒大今日早间公告，决定取消特别分红方案。

据证券时报报道，恒大公告，公司董事会宣布，经充分讨论，综合考虑当下市场环境、股东及债权人权益、集团各产业长远发展等因素，决定取消特别分红方案。

另据彭博社报道，标准普尔下调中国恒大的信用评级，是一个月来第三家全球评级公司下调该公司评级。

标普在周一晚间的声明中表示，将中国恒大的评级下调两档，至B-。标普称，“恒大的融资渠道近期疲软，导致其有序执行减债计划的能力面临重大风险。”此外还提到恒大激进的降价促销导致利润率下降。

之前，穆迪和惠誉6月份已经下调恒大评级。中国最大的信用评级公司中诚信6月份也将恒大主要境内实体和境内债券列入观察名单。

最近几个月，有关银行惜贷、对供应商拖欠的报道令恒大的股东和债券持有人惴惴不安。恒大难以让市场相信它有充足的弹药来履行自己的债务义务，同时还能击退做空者。该公司定于周二开会决定特别股息。

标普还下调了恒大附属公司恒大地产和天基控股的评级，它们是恒大海外债券的发行人或担保人。

财联社周一晚间报道称，恒大新闻发言人表示该公司对此深表遗憾和不理解。恒大未立即回复彭博的置评请求。

恒大正在处置资产、剥离附属公司以筹集资金，但问题是该公司能否在不引发危机的情况下继续缩小规模。恒大的负债总额已经从去年12月的7170亿元人民币降至5700亿元人民币（1196.41亿新元）。

本月早些时候，恒大与广发银行的贷款纠纷导致其主要在岸子公司逾1.3亿元存款被冻结，震惊了市场。虽然此事后来得到解决，但标普指出，这件事说明了恒大融资状况的脆弱性。

标普表示，预计恒大的银行贷款头寸下降幅度将超过先前预期。标普说，这家开发商已经需要大幅削减未偿还债券和信托融资，这意味着它必须谨慎管理银行还贷，以避免流动性管理出现问题。

彭博新闻社上个月报道称，至少有三家债权行已决定今年对恒大的贷款原则上到期不再续贷，这三家债权行截至去年6月末对恒大集团的借款余额合计为460亿人民币。

标普表示，虽然恒大已经偿还了今年到期的所有公开债券，但如果资本市场大门没有及时恢复，那么明年到期债券的再融资将面临挑战。因为努力去杠杆，恒大自1月以来一直没有发行美元债券。