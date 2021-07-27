中国在美国上市公司失7400亿美元市值

中国政府在科技和教育行业的整顿，在全球市场掀起了冲击波，导致在美国上市的中国股票创下了十多年来最惨的两日跌幅。

据彭博社报道，中国周六要求学科类培训机构统一登记为非营利性机构并禁止其上市融资和资本化运作，纳斯达克金龙中国指数周一重挫5.2%。追踪98家在美上市中国大公司的这一指数正在迈向2008年以来最大的两日跌幅，且自今年2月触及纪录高位以来已损失逾7400亿美元（10053.12亿新元）。

JonesTrading首席市场策略师奥罗克（Michael O’Rourke）说：“监管的不确定性很大，投资者无法量化，在中国政府确认这些结构的合法性之前，投资者应该小心为妙。”

一些大型投资者已经开始抛售持股。Cathie Wood的旗舰基金Ark Innovation ETF本月将其持有的中国股票仓位从2月的8%大砍至不足0.5%。该基金出清了在科技巨头百度的持仓，仅持有134股腾讯。它唯一持有的另一支中概股贝壳找房今年以来下跌了57%。

中国最大的教辅股好未来、新东方和高途周一最多分别下跌33%、32%和32%，延续了上周五暴跌走势。

在过去五个月的大部分时间里，这三支股票都在持续走低，令年内的累计跌幅接近了93%。

它们并不孤单。今年迄今在美国、中国内地和香港上市的教辅类公司市值已累计蒸发了逾1100亿美元。

Benchmark的分析师蒋小芳（音译自Fawne Jiang）说：“考虑到不确定性的程度，目前对我们来说量化整体风险很有挑战性，但很显然，我们正在进入一个有着大量变化因素的未知领域。”

虽然受打击最大的是教辅股，但其它板块也可能很快会受到冲击。

在香港上市的物业管理股周一下跌，因上周中国政府八个部门发布关于持续整治规范房地产市场秩序的通知。与此同时，美团股价重挫14%，创出历史最大跌幅，国家市场监管总局联合网信办、发改委、人保部等周一发布意见，要求网络餐饮切实维护外卖送餐员正当权益，确保外卖送餐员正常劳动所得不低于当地最低工资标准。

