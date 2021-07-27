郑州地铁站外民众献花致哀 现场有围板遮挡

昨天是郑州遭遇强暴雨袭击的第七日，也是地铁事故遇难者的“头七”。地铁五号线沙口路站B1出口当晚摆满了市民祭奠逝者的献花和卡片。

根据极目新闻报道，沙口路站B1出口外昨晚站满了人，不断有市民前去送鲜花悼念，还有不少女士带着孩子送花。

不过，站口已被人用高1.7米的黄色围挡将市民送来的鲜花围了起来，透过围挡的缝隙，可以窥见里面摆满了鲜花，后来的市民将献花放在了围挡外，数量越来越多。

郑州市民李女士手捧一束鲜花，献花中放着一张卡片，卡片上写着：“愿一路走好，天堂没有洪水，安息。”

李女士受访时称，自己是郑州人，也是一名母亲。“我当天虽然没有坐地铁，但我从网上了解到有几位遇难者都是女性，她们丢下了自己的孩子，孩子失去了妈妈。”

现场还有一位外卖配送员也送来一束鲜花，他说花是客户在网上订的，他只负责去花店取，送到地铁口后拍张照片发给客户。

另一位女士也送来一盆鲜花，她称自己每天都会乘坐地铁上下班，7月20日下午也坐了五号线，到黄河路站下车后转乘二号线地铁，当时是下午4点35分。下午5点多，她从网上得知五号线遇到洪水的消息。

女士称，她今天一下班便从公司往沙口路站赶，打车一个多小时才到。“今天的日子有些特殊，发生这件事，对郑州是一种打击。我昨天看到五号线地铁车厢拉出来，感到更加悲痛。”

据郑州官方此前发布的消息，郑州市上周二（20日）突降罕见特大暴雨，造成郑州地铁五号线五龙口停车场及其周边区域发生严重积水现象，当天18时许，积水冲垮出入场线挡水墙进入正线区间，造成郑州地铁五号线一列车在沙口路站至海滩寺站区间内迫停，500多名乘客被困，最终导致12名乘客不幸罹难。