香港回归后首枚奥运金牌 中联办致贺电

香港选手张家朗26日在东京奥运会男子花剑比赛中获得金牌，这是香港代表团参加本届奥运会的首枚金牌，香港中联办就此致贺电。

据香港经济日报报道，张家朗的奥运金牌是香港历史第四面奥运奖牌，张家朗获奖金逾750万元（港元，下同，130.97万新元）之外，更有机会做业主（获赠房屋）。

香港政府已宣布奥运个人金牌奖金，加码至500万元，张家朗夺金后林大辉中学基金也送赠逾250万元。曾就读林大辉中学的他，在三年前获母校颁发杰出运动员时，当时校监林大辉曾许诺，让奥运夺牌运动员做业主，“若你们获得奥运奖牌，我承诺，包你们做业主！”

浸会大学体育、运动及健康学系副教授雷雄德透露，滑浪风帆运动员李丽珊1996年阿特兰大奥运，取得香港史上第一面金牌后，政府随即拨款1亿元作体育发展，对往后各项运动有正面影响。

香港九龙巴士也承诺向所有出战东奥的香港代表队成员，送赠免费乘搭九巴一年。

港铁亦发文祝贺，宣布向张送赠终身任搭港铁车票，港铁也向香港代表队运动员，送赠一年有效港铁免费车票，以示鼓励。

据新华社报道，中联办也发贺电表示，张家朗在东京奥运会男子花剑比赛中，顽强拼搏，勇夺桂冠，获得香港将参加本届奥运会的首枚金牌，也是香港回归后的首枚奥运金牌，对此表示热烈祝贺。

