美证交会委员：在美上市中国公司须披露中国政府干预业务风险

美国证券交易委员会(SEC)委员Allison Lee昨天表示，作为定期报告义务的一部分，在美国证券交易所上市的中国公司必须披露中国政府干预其业务的风险。

根据路透社报道，这是自中国监管机构对网约车巨头滴滴出行开展大规模网络安全审查以来，SEC官员首次发表评论。就在中国开展网络安全审查的前几天，滴滴出行刚在纽约上市筹资44亿美元（59亿新元），监管打击导致其股价蒸发了25%。

一些政策制定者担心中国企业正在系统性地无视美国的规定，例如要求上市公司向投资者披露其业务的一系列潜在风险。

“上市公司必须披露重大风险，对于中国的股票发行人来说，这些风险有时可能涉及与监管环境和中国政府的潜在行动有关的风险，”SEC前代理主席Lee在接受采访时说。

此前有报道称，滴滴在上市前已收到监管机构警告，要求其推迟首次公开发行(IPO)并解决其网络安全问题。滴滴则表示，其在上市前对监管审查并不知悉。

Lee未评论美国证券交易委员会是否已经开始调查滴滴在潜在披露方面存在问题。

“我们应该始终专注于确保投资者充分了解重大风险，例如我们最近看到的与中国有关的风险，”Lee说。

美国证券交易委员会的一位发言人说，作为一项政策，SEC进行的调查是保密的，除非或直到提出指控，否则不会承认任何调查有或没有。

过去10年来，华盛顿决策者一直关注让在美上市中资企业遵守美国上市公司会计监督委员会的规则。去年国会通过了一项法律，如果中国企业不遵守美国的审计标准，他们将被踢出美国交易所。

但监管机构基本不关注中资企业的信息披露问题。一些议员呼吁美国证交会在这个问题上投入更多资源。

美国参议院银行委员会参议员Bill Hagerty在一份声明中说：“美国监管机构必须确保美国投资者和劳动者免受非市场行为的伤害。”

Hagerty说：“这包括强制上市公司遵守会计监督委员会的审计要求，以及调查他们是否充分披露了与这样一个中央控制的经济体有关的重大潜在投资风险。”

