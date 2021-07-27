刘鹤：资本市场将为中小企业发展创造好的条件

中共中央政治局委员、中国国务院副总理刘鹤在一场活动致辞中说，中小企业是市场的主体，是保就业的主力军，他呼吁相关部门要真正提高服务意识和服务能力，创造良好的营商环境，并称资本市场将为中小企业发展创造好的条件。

根据每经网报道，刘鹤在今天举行的中国“专精特新”中小企业高峰论坛上发表致辞时说，充满活力的中小企业，多样性、差异化的经济生态，是中国经济韧性最重要的保障。因此要坚决支持中小企业的发展。

刘鹤还说，“专精特新”的灵魂是创新。中国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存问题。各位企业家要以“专精特新”为方向，聚焦主业、苦练内功、强化创新，把企业打造成为掌握独门绝技的“单打冠军”或者“配套专家”。

刘鹤指出，要为中小企业发展创造良好环境。企业家精神就像鱼一样，水温合适，鱼就会游过来。他说，今天各部门各地方主管中小企业工作的相关人员都来了，大家要真正提高服务意识和服务能力，创造良好的营商环境，培育和扶持“专精特新”企业。资本市场将为中小企业发展创造好的条件。

刘鹤强调，实现高质量发展，必须坚持社会主义初级阶段的基本经济制度，坚定不移贯彻“两个毫不动摇”，充分发挥国有经济的作用，大力鼓励、支持、引导非公有制经济发展，坚定保护产权和知识产权，坚持市场化、法治化、国际化方向，创造良好的营商环境。在新的发展阶段，统筹发展与安全的关系，目的是保护公平竞争，促进资本健康有序发展，保护消费者利益，更好服务于构建新发展格局，这客观上也为广大中小企业创造了良好发展环境。

