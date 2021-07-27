中国歼11B挂载电战吊舱亮相 实战意味浓厚

中国解放军多型战机都携带电战吊舱参加演训活动，充满实战味道。其中，歼-11B在和歼-10B的空战训练搭载电战吊舱，“电子豹”更是罕见亮相，铁翼下挂着两个硕大的电子吊舱。

据东方网报道，电子战吊舱在各国都属于高度机密，中国军队航空兵部队在日常例行训练中都不会挂载电子对抗设备，只有实战意味较强的演训任务中，这些神秘的“外挂”才会出现。在这两日关于解放军航空兵部队的报道中，频繁出现了电战吊舱的身影，这不仅仅意味着中国军队的军事透明度不断提升，也标志着部队的训练强度更高、更贴近实战。

据央广军事7月24日报道，北部战区空军航空兵某旅组织多机种空战强攻训练，锤炼指挥员对多机型的指挥能力，提升不同机型飞行员之间协同能力。报道画面中，歼-11B在和歼-10B两型战机升空参训，雷达更先进歼-10B是标准的“两中两近”空优挂载，而歼-11B则是挂载了两枚霹雳-8的训练弹。

值得注意的是，歼-11B在右翼下方挂载了一个长条形的电子战吊舱。从外形上来看，和2016年珠海航展上公开展示的KG-600自卫干扰吊舱十分类似。公开报道显示，KG-600吊舱能截获敌机雷达和地空导弹的雷达信号，进行分析后对目标实施信号阻塞或欺骗，干扰其制导作战，以提高本机的生存能力。

作为歼-11系列战机的后续型号，歼-11B战机本身的电子战（ECM，Electronic Countermeasures ） 能力已经不容小觑，取消了苏-27SK/歼-11A在机翼两侧两台的巨大的自卫干扰吊舱，升级成了性能更强、体积更小的内置干扰机。而加装了上文这种电战吊舱后，其干扰覆盖频率更大，可以适应更广的作战范围。

不过记者认为，北部战区海军航空兵某旅近期组织的多批次、高强度、全要素跨昼夜飞行训练可能更有看点。从多家媒体的报道画面来看，该旅装备的歼轰-7“飞豹”战斗轰炸机战机携带了两个硕大的电子吊舱出击，吊舱头尾上翘呈黑色，下方还有几根巨大的天线。

外界普遍推测，中国已经以“飞豹”为平台，通过加装了不同的电战吊舱，开发出了与美国“徘徊者”EA-6B、“咆哮者”EA-18G类似的电子作战飞机。这种以电子作战为主的“飞豹”，被网友昵称为“电子豹”。

“飞豹”战机是中国第一款真正意义上战斗轰炸机，拥有不俗的作战半径和武器载荷。该机于1973年开始研发，至1988年首次试飞，在1998年珠海航展上首次公开，其改良型歼轰7A则在2004年公布。歼轰-7A作战半径可达1650公里，作战半径和滞空时间非常符合电子战机长时间在任务空域压制敌方电子设备的需要。

上个世纪90年代的海湾战争中，美军就是一场偏重电磁领域的“沙漠风暴”行动拉开帷幕。在“沙漠风暴”开始前的24小时，美军对伊拉克无线电通讯和雷达探测系统的电子干扰达到最强，特别是在空袭前的5至9小时，美军以EF-111A、EC-130H、EA-6B等电子干扰飞机和地面电子战设备，使伊军地空通讯联络、地面雷达、以及飞机和导弹中的雷达制导系统全部失灵。

而在海湾战争的首个星期中，美军同样注重电磁领域的作战，在12000多架次的空袭只有一半是执行轰炸任务，其余架次主要是电子战飞机，执行侦察干扰支援作战任务，电子作战的重要性可见一斑。

毫不夸张地说，特种作战飞机在现代战争中必不可少，没有电子战机的护航，发起进攻的战斗机，无异于“裸奔”；而没有了预警机的空中组织，参与空战的战机都成了“近视眼”。在解放军的作战体系中，“电子豹”不仅变成了开辟电磁通道的先锋战机，也填补了中国军队装备体系的空白。

记者猜测，“电子豹”目前也仅仅是过渡阶段的装备，歼-16这样的三代机平台才更适合改造成电战机。