民众党支持度逼近国民党？江启臣：柯文哲防疫期间声势高

针对台湾本土疫情爆发期间，民进党民调政党支持度大跌，国民党却未从中获得红利，反而有民调数据显示，台北市长柯文哲领军的台湾民众党支持度已逼近国民党，国民党主席江启臣对此表示，民众党跟柯文哲的声势有非常大的连动性，而柯文哲在防疫期间声势的确高，但在他心中，民众党支持度始终是4％。

根据新头壳Newtalk网站消息，江启臣今天上午接受黄暐瀚的广播节目专访时说，最近很多绿营民调，不知道是否为了刷存在感，现在明明就是防疫时间，疫情只有防疫，没有红利，这阵子去做民调，政党支持度大概都只是基本盘的表现。

江启臣也说，今年6月TVBS的民调结果，民进党20％、国民党19％、民众党11％，这就是基本盘。且如果真正要看民调，就要去看趋势，同样是TVBS民调，去年5月、6月国民党民调只有12％至13％，民进党有30％、民众党8.5％至9％，代表国民党今年已上升7％至8％；而依国民党智库内部长期观察的民调，今年以来蓝绿支持度差距就是在5％上下。

黄暐瀚提及，台湾民意基金会最新民调显示，台湾民众党支持度达15％至16％，已逼近国民党，虽然政大选研中心民调显示，民众党依旧只有4％，但这段时间，陆续有媒体报道称，民众党已拉走泛蓝选民，造成国民党的危机。

黄暐瀚在节目中透露，江启臣刚私下表示，他内心觉得，民众党始终就是4％。江启臣对此在节目中立即进一步解释说，去年大选刚选完时，民众党的政党得票率约11％，但去年民众党掉到10％以下。他认为，民众党跟柯文哲的声势始终有非常大的连动性，称民众党就是柯文哲，最近说民众党支持度从个位数到10几％，这跟柯文哲有大关系，因为防疫期间，柯文哲的声量的确高。

黄暐瀚之后追问，若2022台北市长选战，民众党派出台北副市长黄珊珊参战，民众党会拉到蓝营的票多，还是绿营的票多？江启臣回答说，都有，尤其现在台北市的选民结构，已经是中间选民满多，在这样的状况底下，候选人本身的特质影响满大，政党就是一个基本盘。

