港媒：中国副外长秦刚今天赴美履新

有消息指，中美高层对话在天津结束之后，中国外交部副部长秦刚今天上午启程，由上海浦东国际机场出发飞赴美国准备担任大使。

根据《星岛日报》报道，55岁的秦刚已在中国外交系统任职30多年，期间两度担任外交部发言人，且三度派驻英国，担任外交副部长期间分管欧洲事务和新闻、礼宾。

报道称，秦刚是首位缺乏大使经历、缺乏美国经验的中国驻美大使。

毕业于国际关系学院的秦刚在担任外交部新闻司司长期间为外界熟悉。曾有澳大利亚记者回忆，秦刚气场相当强大，每次出席记者会都不慌不忙先扫视全场一周，再慢悠悠喝上一口放在讲台上的水，这才开口与全场记者打招呼。

中国媒体曾用“刚猛”形容秦刚的发言风格。他在今年2月中国外交部的吹风会上针对中方是否在实行“战狼外交”的提问反驳说：“如果我们看一看当前有的国家和有的人对中国进行的毫无根据、毫无底线的抹黑诋毁，他们恐怕都不能用‘战狼’来形容，那简直就是‘恶狼’。

他在2009年应记者要求比较热比娅与达赖喇嘛时说：“他们一个是女的，一个是男的，但他们有一个共同点，就是从事分裂祖国、破坏民族团结的活动。”

秦刚后来担任礼宾司司长，承担国家对外礼仪和典礼事务，频频陪同最高领导人外访或者接待外国元首，获得赏识，52岁成为最年轻副外长。

中国驻美国大使崔天凯上月22日已向全美侨胞发表辞别信，指美国对华政策正经历新一轮重构，在美侨胞将肩负更重大责任和使命，捍卫自身在美生存和发展权益，维护中美两国人民的根本利益，继续做中美关系健康稳定发展的坚定促进者和积极贡献者。

