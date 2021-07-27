微信暂停个人账号新用户注册

微信已暂停个人新用户注册，注册入口已关闭，预计8月初完成升级并恢复注册。

据快科技报道，记者获悉，目前所有用户均无法再通过微信手机端注册新的微信个人号帐号，即使更换不同手机也是同样不能注册。对此，腾讯客服回复称：“目前平台系统正在进行技术升级，期间暂停微信个人帐号新用户注册，预计8月初完成升级并恢复注册。”

值得注意的是，针对此次微信暂停新用户注册，有网友透露，微信此次进行技术升级，或是为配合“清风计划”、整治网络环境。

据了解，7月21日，微信安全中心微信公众号发布消息，微信平台一直致力于为用户提供绿色、健康的生态环境。

根据国家网信办“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项工作的统一部署，进一步优化用户网络体验，维护青少年身心健康，自即日起，微信平台将启动为期两个月的“清风计划2021”暑期未成年人网络环境专项整治行动。

整治内容包括，清理直播、短视频中16岁以下未成年人出镜、诱导未成年人打赏等。对存在上述行为的帐号（包括但不限于公众号、小程序、视频号等），平台经查实后将实施相应的能力处理，并删除有关内容。针对多次处理后仍继续发布违规内容的，或故意利用各种手段恶意对抗的帐号，平台将对帐号永久停止提供服务。

