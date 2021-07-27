首例香港国安法被告唐英杰煽动分裂国家等两项罪成

首例香港国安法案件今日下达判决结果，被告唐英杰被裁定煽动他人分裂国家及恐怖活动罪成。

综合香港01新闻、香港电台和《星岛日报》报道，24岁的唐英杰在去年七一回归日，驾驶插有“光复香港，时代革命”中英标语旗帜的电单车，冲撞三名警员，被控煽动他人分裂国家罪及恐怖活动罪，以及交替控罪危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪三项罪名。

香港高等法院三名国安法指定法官彭宝琴、杜丽冰及陈嘉信在今天下午3时进行裁决，判唐英杰煽动他人分裂国家罪，及恐怖活动罪罪成，而危险驾驶导致他人身体受严重伤害罪则无须处理。案件押后至周四处理求情。

根据《香港国安法》，煽动分裂国家罪情节严重者可被判监五至10年，情节较轻者，可被判五年以下监禁、拘役或管制。至于恐怖活动罪，最高可被判处终身监禁。

报道指，唐英杰下午被带入法庭时和律师倾谈，表情尚算轻松，得知判决后亦表现平静。

两项罪名中的煽动他人分裂国家罪是指，唐英杰于去年7月1日在香港由东区海底隧道至湾仔谢斐道和柯布连道交界一带，煽动他人组织、策划实施或者参与实施旨在分裂国家、破坏国家统一行为，不论是否使用武力或者以武力相威胁，即将香港特别行政区从中华人民共和国分离出去，或非法改变香港特别行政区的法律地位。

另一项罪名恐怖活动罪则指，唐英杰于同日同地，为胁迫中央人民政府或香港特别行政区政府，或者威吓公众以图实现政治主张，实施造成或者意图造成严重社会危害的恐怖活动，即针对人的严重暴力或以其他危险方法严重危害公众安全，致三名警员重伤。

控方指出，《香港国安法》于去年7月1日生效，同日有市民在港岛区示威。当时被告驾驶插有“光复香港 时代革命”旗帜的电单车，由东区海底隧道，驶至中环、金钟和湾仔，途经三条警方防线，并多次被警员喝停，被告均未有理会，有在场市民见状发出欢呼声并拍掌。

有曾尝试截停被告的警员供称，被告冲向警方时，与警员距离只有两至三米，有警员曾向被告电单车发射胡椒球弹，但未击中被告。后来被告冲向一个约有25名警员的防线时，多名警员均有大叫停车，但被告未有理会，反而加速。

不过辩方指，当时有警员将手上盾牌掷向被告，令被告分神。政府化验师曾卓南指，推算被告的电单车撞到警员前，时速约为20公里，而涉案片段显示，涉案电单车的刹车灯曾亮起。被告与警员相撞后亦从电单车堕下，电单车并有漏油。