中诚信国际将中国房地产行业展望首次调为负面

中国信用评级机构中诚信国际周二宣布，预计今年下半年中国商品房销售金额增速将较上半年有所放缓，且房地产金融监管力度将持续强化，将中国房地产行业的展望由稳定调整为负面。路透确认，这也是中诚信国际首次将中国房地产行业展望调整为负面。

据路透社报道，中诚信国际公告，信贷环境偏紧及投资者信心不足将进一步加大房地产企业的再融资压力，融资环境的收缩亦将使得债务集中到期压力较大的房地产企业出现现金流紧张的可能性增加。

中诚信国际指出，近两年中国房地产市场持续处于较为严格的监管环境之中。自2020年下半年“三条红线”、2021年初银行业金融机构房地产贷款集中度管理以及2021年上半年“集中供地”等制度出台以来，中国房地产企业面临的政策变化更加频繁。

中国住建部、发改委等此前联合发布《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》，提出了房地产市场秩序三年实现明显好转的目标以及具体整治范围、措施和机制，预计下半年房地产行业政策持续偏紧的趋势仍然不会改变。

除了对地产行业持续增强的监管环境，中诚信国际首次对地产行业展望负面，还有另一层背景：中国央行等监管部门对中国本土评级公司愈发严苛的监管要求。

去年10月永煤违约事件发生后，中国央行于当年12月召开信用评级行业发展座谈会，副行长潘功胜直言评级业存在评级虚高、区分度不足、事前预警功能弱等问题。今年3月，央行、发改委等五部委联合发布文件，要求评级机构建立以违约率为核心的评级质量验证机制，将高评级主体比例降至合理范围；加强评级方法体系建设，提升评级质量和区分度。

期间，金融监管部门还陆续祭出大棒，对数家评级机构采取“暂停相关业务”等严厉处罚。

中诚信国际前述公告指出，销售回款方面，尽管2021年上半年全国房地产市场整体保持较快增长态势，全国商品房销售金额同比明显增长，但在银行房地产贷款集中度管理制度的影响下，按揭贷款发放进度明显放缓，房地产企业销售回款受到了不同程度的负面影响。

公告称写道：“‘集中供地’政策或将使得房地产企业盈利空间进一步压缩，且对其资金调配及运营能力提出更大挑战。”

此外，从融资渠道来看，房地产企业信托等非标融资余额已持续呈现下降趋势；同时，受投资者信心较弱的影响，部分房地产企业境内外信用债发行亦在一定程度上受阻，近期部分房地产企业境内外信用债价格波动较大。

标普全球周一晚间则发布评级行动报告，将中国恒大及其子公司恒大地产、天基控股的信用评级从B+调降至B-，且展望负面；理由包括恒大融资渠道收紧将约束其有序减债的能力，因需要更激进价格促销以回笼现金所带来的盈利能力严重下降等。

穆迪本月初亦发布报告称，信贷环境收紧及投资者信心较弱将继续影响中国房地产开发商的融资渠道。

