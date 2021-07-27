郎平：中国队还需要更放开一点

中国女排今天在东京奥运会小组赛中0:3负于美国队，遭遇两连败。赛后，中国队主教练郎平接受采访时表示，今天的比赛发挥还可以，但还是有点“紧”，后面的比赛还得再放开一点。

根据新华社报道，郎平在点评这场比赛时说：“今天的比赛发挥还可以，但拦防不够，特别是对12号（汤普森）。拦网老是破坏，或是让球直接下来，所以反击没有得分的机会。一次攻其实顶得还可以，（比分）老是差一点。”

中国队当天以27:29、22:25和21:25失利，美国队的接应汤普森一人拿下34分。

在三局比赛中，第一局输得最为可惜。郎平表示，问题还是在关键球的处理上。

当天比赛中，朱婷带伤拼下全队最高的18分，替补登场的李盈莹也有11分进账，第三局找到进攻感觉的袁心玥贡献九分。郎导对队员们的求胜欲望表示了肯定，强调中国队的失利关键还在于“对二号位的拦网没有，反击就很吃力。老是在顶一次攻，一旦有一两个球打不下去，人家就反超了，所以比分都是很‘纠结’的。”

面对两连败的开局，郎平很镇定。谈到中国队后面的前景时，她说：“我觉得还是面对现实，一场一场打，我们还得再放开一点。我们今天还是有一点‘紧’，还要再放开一点。”

此外，首场对土耳其队仅得四分的朱婷状态回升。全场比赛，朱婷37扣16中，还贡献了两次拦网，得到了全队最高的18分。

在谈到自己的手腕伤势时，朱婷表示：“手腕的影响也是挺大的，有的球疼得根本也发不上力。昨天吃了一些药，也调整了调整，感觉好很多。”

面对两连败的开局，朱婷表示，毕竟B组是“死亡之组”，对于困难有心理准备，后面的球还要一场一场去打。