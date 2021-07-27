中国房企雅戈尔将送杨倩一套房

中国宁波籍射击运动员杨倩为中国代表团取得东京奥运会首金。中国房企雅戈尔集团7月25日官宣，决定奖励杨倩一套雅戈尔住房，以庆贺她为国家和家乡取得荣誉。

据每日经济新闻报道，宁波房产交易信息信息服务网显示，雅戈尔决定奖励杨倩的房源高层户型为95平方米、113平方米、127平方米，洋房户型125平方米、140平方米，备案均价30834.42元/平方米（6449.67新元/平方米）。

如果照此计算，最大面积和最小面积的房产，价格分别在440万元和285万元。房屋的赠与，一度将“小房企雅戈尔”送上舆论热榜。对此有网友调侃，“送了一套房，企业花几百万，就打了一个国际化广告。”

记者联系了雅戈尔集团，相关负责人徐先生表示，公司此举并非炒作，因为房子已经售罄了，根本没有必要做这个宣传，赠与房子是出于真心。

不过，记者问及雅戈尔与冠军杨倩是否有联系时，徐先生表示，目前冠军人还在东京，尚未联系上。

徐先生告诉记者，赠送的是此前留存的样板房，具体是哪套房，要等冠军回来之后再做商讨，并且目前房子还没有交付，具体送哪套还没有定。另外，赠与房产产生的税费具体由谁支付问题也有待商议。根据一般性约定，个人所得税和契税为“谁接受谁付”，增值税由赠与方承担。

