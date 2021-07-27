河南省委书记：汲取深刻教训基础上确保防洪第二战完胜

河南省委书记楼阳生昨天在省防汛抗旱指挥部主持召开视频会议时指出，从现在到7月30日将是大家要面对的第二场战役，务必要在总结坚持第一战经验、汲取深刻教训的基础上，确保第二战不仅要打赢，而且要打得完胜。他强调，要把防汛救灾作为当前头等大事，并促党政主要领导亲自抓。

综合《新京报》和《河南日报》报道，楼阳生说，7月17日到7月21日的强降雨过程，是主汛期安全度汛总战役的第一场硬仗。根据气象预报分析，从7月26日晚到7月30日将是要面对的第二场战役，务必要在总结坚持第一战经验、汲取深刻教训的基础上，确保第二战不仅要打赢，而且要打得完胜。

楼阳生强调，要切实抓好受台风影响比较大的豫东、豫北等重点地区，大江大河、水库特别是病险水库等重点部位，以及城乡危险建筑、施工带来的地面沉降、地下空间等极易造成群死群伤。

他说，尽管从预报看这次降雨总体小于上次，但风险叠加，尤其是堤坝等险工险段受长时间高水位浸泡会变得比较脆弱，遇到大风极易出现险情，有可能是“最后一根稻草”，决不能轻视大意。

楼阳生还说，要果断果敢处置指挥。各地要坚持把值班值守、巡查检查、应急抢险贯穿主汛期防汛救灾工作始终，在统一指挥、统一调度的基础上，根据雨情汛情，该停工停业的要立即停；该降的水库水位必须降到汛限以下安全水位，腾出库容迎接可能到来的新洪峰；该关的地下空间要坚决关；该撤的群众要提前撤；该拆的广告牌、围墙围挡、危险建筑等要下决心拆，防止坍塌伤人。

他提到，要完善调整应急预案，提高应急抢险救灾能力，强调始终把人民群众生命财产安全放在第一位，坚持不发生群死群伤事故的金标准，紧紧围绕打好打赢第二场战役，加强预判，及时预警，完善预案，把防汛力量、设备、物资等部署到关键区域、关键部位，确保一旦出现险情，第一时间到位迎战。

楼阳生还强调，要把防汛救灾作为当前头等大事，党政主要领导亲自抓、负总责，分管领导具体抓、抓具体、全程抓，同时坚持统筹兼顾，兵分多路、弹好钢琴，既确保安全度汛，又确保全省各项工作不因汛情灾情受到影响。

河南省政府新闻办昨天在新闻发布会上介绍河南省汛情救灾最新情况时通报，截至昨天12时，河南全省因灾遇难69人，失踪五人。