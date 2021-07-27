中国外交部：天津会晤谈得很深很透

中国外交部发言人赵立坚7月27日透露，天津会晤双方谈得很深很透增进了相互了解。

据北京日报客户端报道，赵立坚在记者会上被问及，美国常务副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）结束了访华，中方如何评价谢尔曼此次天津之行？有关会见会谈是否实现了中方预期效果？

赵立坚说，谢尔曼此次天津之行是继安克雷奇对话后中美间又一次重要外交沟通。尽管谢尔曼女士只停留了24个小时，但中国国务委员兼外长王毅与其会见、副部长谢锋与其会谈的时间加起来有六个小时。应当说，双方谈得很深很透增进了相互了解。

赵立坚指出，在会见会谈中，中方清晰地表明了对当前中美关系的看法，认为中美关系目前面临严重困难和挑战，下步是走向冲突对抗还是得到改善发展，这是一个巨大的问号，美方需要认真思考和作出正确选择。

赵立坚说：“中方表明了对美新政府对华政策的态度，指出美新政府总体上延续了上届政府的错误对华政策，不断挑战中国底线，加大对中国遏制打压。”

赵立坚指出：“中方指出了美错误对华政策的根源是美方的对华认知出现了问题，把中国视为‘假想敌’，把中国视为最主要对手甚至朝敌手方向推进。”他说，正是从这样的认知出发，美方才会渲染炒作“竞争、合作、对抗”三分法、“从实力地位出发”以及所谓“基于规则的国际秩序”，才会采取干涉中国内政、对华污蔑抹黑、损害中方利益的错误言行。中方敦促美方树立客观正确的对华认知，改弦易辙，纠正错误，与中方相向而行，相互尊重，公平竞争，和平共处，回到理性务实的对华政策上来。中方始终认为，一个健康稳定的中美关系不仅符合双方利益，也是国际社会的共同期盼。

赵立坚表示，美方在此次访问中说要“负责任地管理双边关系”，王毅对美方提出有效管控分歧、防止中美关系失控的三点基本要求，也是中方坚守的三条底线。第一，美国不得挑战、诋毁甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度。第二，美国不得试图阻挠甚至打断中国的发展进程。第三，美国不得侵犯中国国家主权，更不得破坏中国领土完整。

赵立坚说，美方还提出要为两国关系设立“护栏”，中方强调为中美关系设立行为规范必须由双方商定，必须遵循平等互利原则，必须以维护双方利益为导向，必须对双方都有约束力，而不能是美国单方面给中国设立行为边界。

赵立坚介绍：“会见会谈中，中方在新冠病毒溯源、台湾、涉疆、涉港、南海、网络安全等问题上严肃阐明了中方立场，严辞批驳了美方的谬论，明确提出了中方要求。”中方还向美方提交了两份清单，一份是要求美方纠正其错误对华政策和言行的清单共16项，另一份是中方关切的重点个案清单共10项。

赵立坚说：“双方还就气候变化、伊核、朝鲜半岛、阿富汗、缅甸等一些国际和地区问题交换了意见。”这些问题上中美有良好合作，也有广阔合作空间，但中方明确指出合作应以互信为基础，以互利为前提，美方要为合作展现诚意、创造条件，不能一边损害中方利益，一边希望中方无条件合作。

赵立坚表示：“外交中，有分歧和交锋不足为奇。”双方都认为会见会谈是坦率、深入、建设性的，都认为中美保持沟通非常重要，双方需要开展更多开诚布公的对话。

