中国建行两年内三名分行行长被查

已退休六个月的建行内蒙古分行原行长张勤上周五（23日）被查，这是中国建设银行两年内第三位分行行长被查。

根据洞见财经报道，中国建设银行内蒙古自治区分行原党委书记、行长张勤因涉嫌严重违纪违法，被中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和吉林省监委监察调查。

公开资料显示，今年60岁的张勤是内蒙古土默特左旗人，大学本科学历，于1977年7月参加工作，并于9年后的4月加入中国共产党。

从2001年12月开始至2021年1月退休，张勤一直在建行工作。其先后在中国建设银行内蒙古自治区分行、中国建设银行吉林省分行、中国建设银行黑龙江省分行任职，担任党委委员、党委副书记、党委书记、副行长、行长和资深专家等职。

就在张勤之前，建行分行刚有一位行长被查。今年4月25日，据中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、浙江省监察委员会消息，中国建设银行浙江省分行原党委书记、行长崔滨洲涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。

资料显示，63岁的崔滨洲是湖北襄阳人。其学历为在职研究生，于1976年3月参加工作，并于6年后的4月加入中国共产党。

从1996年3月开始，崔滨洲一直在建行工作，先后在湖北省分行、陕西省分行、浙江省分行、沈阳审计分部等单位任党委委员、党委书记、副行长、行长、主要负责人、分部主任和资深专家等职，并于2018年1月退休。

而在去年年末，中国建设银行股份有限公司青海省分行原党委书记、行长郭继庄因严重违纪违法问题被立案审查调查并被开除党籍。

资料显示，68岁的郭继庄是陕西华县人，大学学历，于1968年12月参加工作，于1987年5月加入中国共产党。

从1977年9月起直到2015年9月退休，郭继庄一直在建设银行工作，先后任青海省分行综合科干部、投资研究所（研究室）副主任；青海省分行地方信贷处处长、计划处处长；青海省西宁市支行党组书记、行长；青海省分行党委委员、副行长；西安审计分部主任；青海省分行党委副书记、副行长；青海省分行党委书记、行长等职。