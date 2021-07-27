中国田协规范赛事安全工作 暂缓认证山地赛跑和野外赛跑

中国田径协会昨天发布了《关于进一步加强田径赛事安全监管服务工作的意见》（以下简称“《意见》”）， 以进一步加强田径赛事安全监管服务工作，其中举措包括“加强田径赛事活动的赛前立项监管及风险评估工作”，以及暂缓对山地赛跑和野外赛跑两类赛事的认证等。

根据新华社报道，《意见》共举出七个方面共24条重要举措。其中包括“进一步强化监管手段，完善分级监管机制”“加强田径赛事活动的赛前立项监管及风险评估工作”“严格办赛条件，强化对承办、运营、场地提供方的资质审核及监管”等内容。

值得一提的是，《意见》提出要“明确监管职责范围，规范‘马拉松’名称的使用”，在新兴跨界跨项、超长距离的跑步赛事中，未经同意不得在赛事名称中使用“马拉松”字样。此外，在世界田联正式下发相关规则和标准前，中国田径协会暂缓对山地赛跑和野外赛跑两类赛事的认证。

中国田协副主席兼秘书长于洪臣在当天会议上还作了《加强田径赛事活动安全监管工作，统筹田径项目健康发展》的主题报告。他表示，围绕田径赛事活动实践，中国田协还将制定并发布多个管理文件，并于今年12月底统一公布《2022年中国路跑及相关运动管理文件汇编》，以进一步细化路跑赛事安全工作细则，完善安全工作制度保障。

今年5月22日，甘肃白银市景泰县黄河石林景区举行的山地马拉松越野赛，突遭极端天气，造成21人不幸遇难，当中包括一些中国顶级马拉松选手。

中国媒体当时指出，此次悲剧之所以发生，直接原因是极端天气的出现；但极端天气背后，很可能更多是赛事组织者的“极端失职”。