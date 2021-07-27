台外交部驳王毅“台湾主权属中国”：悖离事实与认知

针对中国国务委员兼外长王毅昨天在天津会见美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）时指出，防止中美关系失控三条底线包括不得在港台议题上“侵犯中国主权”，台湾外交部今天对此表示，“台湾主权属于中国”的说法谬误，悖离事实与国际认知，更违反台湾人民的集体意志。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅昨天列出防止中美关系失控三条底线，分别是美国“不得挑战、诋毁甚至颠覆中国特色社会主义道路和制度”、“不得试图阻挠甚至打断中国的发展进程”、“不得侵犯中国国家主权，更不能破坏中国领土完整”。

王毅强调，台湾问题更是重中之重，台湾是中国领土一部分这一基本事实从来没有改变，也不会改变，奉劝美方在台湾问题上务必恪守承诺，务必慎重行事。

根据台湾东森新闻台报道，台湾外交部发言人欧江安对此强调说，中华民国台湾是一个主权独立的民主国家，主权属于台湾2350万人民，只有台湾人民才有权决定台湾的未来；也只有台湾的民选政府，才能在国际间代表台湾人民。

外交部表示，无论北京如何对台主张，都无法改变历史与既定事实，台湾人民只会更坚定捍卫台湾主权和民主的坚持，台湾会继续与共享民主价值的伙伴国家共同努力，维护并增进印太区域的和平、稳定与繁荣。

对于美国在会谈中就人权、香港、新疆、西藏、台海等问题表达持续关切，以及重申台海和平稳定的重要性，外交部表达诚挚感谢。

欧江安说，有关谢尔曼访问中国相关情形，台美双方也一直保持密切及畅通的沟通联系。