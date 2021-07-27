佳士得计划2024年将港运营规模扩大三倍

英国拍卖行佳士得（Christie’s）今天表示，该公司打算扩大在香港的实体运营规模，到2024年艺廊及拍卖中心的规模将比目前扩大三倍多，因看好香港及亚洲不断增长的艺术品市场。

该公司将成为香港市中心一座新摩天大楼的首家大型长期租客，总计租用超过四层楼、50000平方英尺的空间。这栋大楼是由扎哈·哈迪德建筑事务所设计，恒基地产投资兴建，预定将在2023年完工。

据路透社报道，佳士得亚太区总裁庞智锋说，租用的空间将有约30000平方英尺作为艺廊及拍卖中心。该拍卖行目前的办公面积仅7000平方英尺。

“我们很难扩大拍卖，因为没有场地让我们去那么做”，庞智锋说。为了举行大型拍卖和展会，佳士得目前不得不去租赁外部场地。

庞智锋表示，佳士得在未来的总部大楼里，每年将能举办约六场大型整周的拍卖活动，目前只能举办两场，时间分别在香港的春季和秋季。

佳士得5月在香港实现4.58亿美元的拍卖成交额，为2013年以来最高。

2021年上半年，亚洲占佳士得全球总拍卖成交额的39%，创纪录高位，金额超过10亿美元；占比高于疫情前的20至25%，也超过了欧洲和北美。

“香港是艺术中心”，庞智锋说。“没有什么能削弱人们对这里的艺术品市场的信心。”

据报道，GlobalData旗下的Wealth Market Analytics预计，香港流动资产超过100万美元的高净值投资者人数在2021年将反弹，从2020年的21万7300人增加12%至24万3320人。香港总人口为750万人。

庞智锋表示，公司并不会因为扩充规模而大幅增加招聘。佳士得目前在香港有200名员工，同时还在上海寻找更大的办公空间准备搬迁。

佳士得3月成为首家拍卖非同质化代币（NFT）数字艺术品的大型拍卖行。

佳士得2021年上半年拍出价值近1亿美元的数字艺术品，庞智锋表示，这些拍卖给佳士得带来了许多新的年轻收藏者。