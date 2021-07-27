下午察：中日在东京奥运上“互刺”？

又是纠缠不清的中日问题。不过，相较于以往在记者会或者外交场合上隔空喊话，中日两国此次的角力搬到了一个更大、更多人关注的舞台：东京奥运会。

而拉开这一场大戏序幕的，是上周五（23日）才举行的东京奥运会开幕式。

当晚，与全世界各地的民众一样，许多中国人都守在电视机前，或者电脑屏幕前观看开幕式；不过，还没等到开幕式结束，在中国最大的社交平台微博上，就涌现了诸如“#东京奥运会开幕式迷惑行为#”等标签。

截至周二晚（27日）8时30分，中国微博上#东京奥运会开幕式迷惑行为#”的标签已有1.1亿次的阅读量。（微博截图）

中国网民纷纷吐槽开幕式上的表演宛如“开墓式”，并贴出“艺术可以接地气，但请不要接地府”“艺术可以有灵魂，但是不能有鬼魂”等讽刺留言。据了解，对于中国网民感官来说“阴间味”比较浓的几个节目，包括反映冠病期间运动员的艰难处境，以及悼念冠病死者的日本特色舞蹈。

尽管不满的声音在中国网络上此起彼落，但仍有不少中国网民表示理解开幕式的理念，并给予赞扬。“各国文化不同，应该尊重他国文化，做有素质有涵养的中国人。”

上周五晚（23日）在东京奥运会开幕式上的舞蹈表演。（路透社）

中国网民吐槽“阴间味”太重的其中一个表演节目。（路透社）

中国媒体澎湃新闻上星期日（25日）也发表评论指出，“阴间”开幕式不“阴间”。这篇超过3300字的文章并称，没有人否认2008年的北京奥运开幕式是迄今为止最好的一届，它有着极致的美和光明感，宏大又磅礴。

“但是，日本此次的舞蹈也充分展示了其文化的神秘与圣洁，尊重文化的多元，这也是奥运至少应该有的包容精神。”显然，文章有中和中国负面舆论的作用。

不过，接下来同样发生在开幕式上的一幕，中国舆论的大多数声音就不认可日本了——台湾奥运代表团在“中华台北（Chinese Taipei）”的标牌下出场时，日本最大的公共媒体机构NHK当家女主播和久田麻由子呼出：“台湾です（是台湾）！”

一些台湾网民兴奋地说，这是为台湾“正名”。随后，日本各电视台据报也跟风，许多主播在赛场的转播旁述都直呼台湾，不用“中华台北”。

中华台北代表团在“举重女神”郭婞淳（前左）与网球运动员卢彦勋的带领下进场。（路透社）

中国《环球时报》上周六（24日）发表锐评指“这就是一个手脚，显然是故意的”。文章说：“我们主张中方应当与NHK进行交涉，它是日本的公共电视台，负责向世界传输东奥会画面，不是普通私立电视台，我们从一开始就不能对它破坏一个中国的‘随意发挥’听之任之。”

这篇文章在微博上获得了许多支持，中国网民纷纷说：“搞那种暗戳戳的玩意儿真没品”“以国家利益为重，时刻警惕日美的狼子野心”。《环球时报》总编辑胡锡进当天凌晨也在个人微博上转发了文章，他的微博追踪人数有2418万人。

中华人民共和国1971年取代了中华民国在联合国的中国席位之后，两岸就参加奥运发生多次关于名称问题的争执。1981年，中华奥委会与国际奥委会在瑞士洛桑签订协议，同意中华民国以“中华台北”的名义参加奥运。

这就是所谓的“奥运模式”，台湾代表队此后参与国际比赛都冠名中华台北，简称中华队或台湾队。

2018年9月，台湾前奥运选手纪政发动“2020东京奥运台湾正名公投联署”，盼争取用台湾的名字参加东京奥运。不过，这场在同年11月举行的公投结果显示，有超过一半的台湾人不同意以“台湾”之名出征本届奥运。

“2020东京奥运台湾正名行动小组”于2018年8月9日召开一场记者会。（自由时报）

中国选手用抗日歌曲挑衅日本？

中日在东京奥运明里暗里的交手还没完，中国女子体操队选手唐茜靖上星期日（25日）在一场自由操资格赛中，选用了中国抗日时代电视剧《红高粱》片尾曲《九儿》作为比赛的背景音乐。

中国女子体操队选手唐茜靖上周日（25日）在一场自由操资格赛中，选用了歌曲《九儿》作为比赛的背景音乐。（互联网）

由中国知名女演员周迅主演的电视剧《红高粱》，改编自诺贝尔文学奖得主莫言的同名小说，以中国抗日战争时期的山东高密为背景，讲述了男女主人翁历经曲折后一起经营高粱酒坊，但女主人翁和酒坊伙计最后均因参与抵抗运动而被日军杀害的故事。

除了选用《九儿》，唐茜靖在比赛中还选用了另一首中国爱国歌曲《我和我的祖国》。这首创作于1985年、由中国著名歌手李谷一原唱的爱国歌曲，在其同名电影于2019年作为庆祝中华人民共和国成立70周年献礼片上映后，再次得到广泛传唱。

中国知名演员周迅主演的电视剧《红高粱》于2014年10月播出，《九儿》是其片尾曲。（互联网）

对于唐茜靖在日本奥运赛场上选用抗日时代剧歌曲，中国网民普遍表示支持认同，感慨“听到这首歌就很想哭，我们强大了”。

网民的其他留言还有：“主业夺冠，副业报仇”“不仅要在日本国土奏国歌，还要在赛场放抗日曲”“（选用《九儿》）目的是抗议日寇在侵略历史和台海问题上挑衅”“祖国强大了，就可以去欺负你的人家里打脸”“赢了赢了，我们精神上已经赢了”。

不过，也有个别网民指出，在东道主地盘上播放反东道主的歌曲，很不道德而且有违奥运精神。在推特上，有日本网民对此表示“不舒服”，还说唐茜靖此举是“故意侮辱日本”“不尊重日本”。

客观来说，《九儿》的旋律非常动听，搭配体操并不会显得突兀，加上“中国风”十足，这或许是唐茜靖选择以此曲出征的原因。但是，从另一个角度看，类似动人、且有浓郁中国风的歌曲并不少，这就难怪有人会怀疑唐茜靖选择《九儿》的动机。

到了周一（26日），中日的“互刺”又迎来另一章。

败给日本的中国乒乓球队

当晚，在乒乓混双决赛中，日本组合水谷隼/伊藤美诚以4比3战胜中国组合许昕/刘诗雯夺冠。这是中国自2004年雅典奥运会以来，首次在奥运乒乓球项目中丢失金牌。

水谷隼（左）和伊藤美诚夺得历史性冠军后展示金牌。（路透社）

许昕和刘诗雯都是年过30岁的老将，而水谷隼32岁，伊藤美诚20岁，是一老一少的组合。据报道，决赛刚开始时，中国组合进入状态更快，很快便以2比0的大比分领先，但水谷隼和伊藤美诚并没有因此乱了阵脚。尤其是伊藤美诚，这位曾经的天才少女时不时在比赛中流露出轻松自然的微笑，展现了大将之风。

或许是受到伊藤美诚的微笑感染，水谷隼之后也愈战愈勇，日本组合很快便连下三局，反超了大比分。在许昕和刘诗雯扳回一局后，伊藤美诚在决胜局中大胆放手进攻，连连得手。日本组合在决胜局竟取得8比0领先，之后10比5取得了五个冠军赛点。他们最终以11比6获胜。

众所周知，乒乓是中国普及度最高的一项运动，一直以来，中国乒乓在国际赛事中处于垄断地位，“封神一样的存在”。在2004年雅典奥运会，当时的王皓在男单爆冷输给韩国选手柳承敏外，中国队再无在决赛输过外战。

难怪，许昕、刘诗雯会在赛后结束时的采访中表示，难以接受上述结果。许昕说：“全国球迷都在关注这场决赛，这个结局整个中国队都接受不了。”刘诗雯更哭着说：“对不起我们这个团队，整个团队为了混双付出了很多。”

许昕与刘诗雯（右）周一晚（26日）出席赛后的新闻发布会时神情凝重。（新华社）

境外媒体多维的一则评论指出，此次的输球，确实为中国国家乒乓队添了不少遗憾，但遗憾之外，最牵动中国社会情绪的，无疑是对乒乓霸主地位的担忧，以及在对日本的比赛中落得下风。

关于前者，水谷隼在赛后说得最为直白：“从过去到现在，中国都是一堵高墙，这次我们能打破这堵高墙，那么将来我们也能越走越高。我突然明白，中国选手不是神，也是人，我们能够打败他们。”

伊藤美诚曾被誉为是日本乒乓球天才少女。（路透社档案照）

日本队选手水谷隼在与中国队比赛时，情绪十分激动。（路透社）

关于后者，这恐怕是此次舆论聚焦中国乒乓球队丢金最主要的情绪之一。鉴于中日历史上的关系，中国社会对日本的情感表达从来都是直白而强烈的，这反映在国与国的关系上，也同样反映在乒乓赛场上。对运动员来说，这当然是一种压力，恐怕也是“不能接受”这个赛果的主要原因之一。

对此，中共中央纪委国家监委机关报《中国纪检监察报》周二（27日）在题为《胜负乃常事，从头再拼搏》的评论中指出，中国队的实战结果既在意料之外，也在情理之中，“摘金了不起，争银夺铜一样值得点赞”。文章也希望中国观众去享受更快、更高、更强、更团结的奥林匹克精神。

上周二（20日），东京召开的国际奥会第138次全会投票表决，同意在奥林匹克格言“更快、更高、更强”之后，加入“更团结”（Together）。

这是成功连任国际奥委会主席的巴赫在今年3月份的提议。巴赫表示，在面临全球性冠病疫情危机、未来充满不确定性的困难时期，“我们比以往任何时候都更需要体育精神，那就是我们共享的卓越、友谊、尊重和团结的奥林匹克精神。”