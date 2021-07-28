首宗香港国安法案法官被恐吓 扬言人肉炸弹袭击

香港男子唐英杰涉嫌《香港国安法》中的煽动他人分裂国家和恐怖活动罪，该案是首宗审理的国安法案件。三位国安法指定法官于昨日（27日）裁定唐两罪均罪成。消息人士透露，有港人致电法官杜丽冰办事处，作恐吓性言论，扬言要以人肉炸弹袭击杜丽冰。

据香港01报道，由于案件敏感，香港警方及国安处皆驻重兵于法院戒备，但是防不胜防，香港警方通报，昨日下午约5时45分，接获中区金钟道一法院职员报案指其办公室受电话滋扰及恐吓。案件暂列刑事恐吓，交由有组织罪案及三合会调查科跟进，暂没有人被捕。

消息指，有人透过致电法院总机，转驳至法官杜丽冰办事处后，向接线职员作恐吓性言论，包括辱骂三名法官为“狗官”，扬言要以人肉炸弹袭击杜丽冰，亦会砍死另外两名法官，其他两名法官分别是彭宝琴、陈嘉信。

香港律政司表示，法官因履行司法职能而被人恐吓并威胁其人身安全，特区政府必定严正执法，绝不会容忍这种无视法纪及损害法治的卑劣恶行，警方会将不法分子早日缉拿归案，保障社会安宁。

司法机构则指，事件已由警方跟进，司法机构不适宜评论。司法机构高度关注事件，强调任何试图向法官施加不当压力的行为，应受到严厉谴责。如对判决或判刑不满意，有上诉机制处理。

这次已非首次有法官收恐吓电话。去年12月3日，获委任为国安法指定法官的总裁判官苏惠德，接获一通恐吓电话。据了解，当日上午苏惠德在办公室收到恐吓电话，对方为一名中年男子，通话中表示要“炸死你、老婆、同你个仔（和你的孩子）”，事后苏惠德报警求助。

另外，今年5月28日，前年10月1日国庆日非法集结案判刑，法官胡雅文判全案10被告中八人判囚。胡雅文办公室先后接获至少三通可疑电话，由胡的同事接听，内容包括侮辱及威吓的言论。