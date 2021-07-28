美媒再指中国在新疆建过百核导弹发射井

继《华盛顿邮报》称中国疑似在玉门建造的119个导弹发射井后，《纽约时报》7月26日援引智库人士的卫星图像报道，中国疑似在新疆哈密地区又建造了110个发射核导弹的发射井。

据纽约时报报道，疑似发射井在今年3月开建，位于新疆东部。美国科学家联合会(Federation of American Scientists) 的核专家根据行星实验室(Planet Labs)众多卫星传回的图像确认了这一发现。

纽约时报分析说，这可能意味着中国核武库的大规模扩张，中国已准备好拥有与美俄规模同等的武器库，又或者是中国视建造发射井为一种“有创意但成本高昂”的谈判策略。

美国科学家联合会的研究分析师科尔达和武器专家(Hans M. Kristensen)在对新发射井场的研究报告中写道：“玉门和哈密的发射井建设，是中国核武库有史以来最重大的扩张。”

报告称，总体而言，这个庞大的建设基地占地约480平方公里，与同样位于沙漠中的玉门基地面积相仿。

美国国家安全委员会拒绝就中国核扩张的证据置评。

《华盛顿邮报》1日根据詹姆斯·马丁不扩散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）获得的卫星图像报道，甘肃玉门西部和西南部两处沙漠地区有119个几乎一模一样的建筑工地，其特征与中国现有核弹头弹道导弹发射设施相似。

该研究中心东亚不扩散项目主任刘易斯认为，这些发射井可能是为东风-41洲际弹道导弹设计。

对此，新华社下属的《参考消息》发文称，上述报道引用的卫星图片“暴露了整篇报道的最大破绽”：图片右侧有一行字写着“甘肃玉门风力发电场”（Yumen Gansu Windfarm），而美国研究人员和相关报道似乎有意忽略这一点。

文章还说，有人在地图软件上放大相关地点的卫星图片后发现，那里竖立着一排排风力发电机，地上的阴影清晰显示出叶片的轮廓。

在中国某地图软件上搜索，那片扇形区域内有好几家风力发电场，玉门市政府网站上还有一篇当地领导考察工地的图文报道。

文章称，从卫星图中不难看出，“发射井”分布很密集，这显然不合常理，因为洲际导弹发射场地占地甚广，必须广泛分布才能避免被敌方攻击破坏。