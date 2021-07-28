蚂蚁旗下哈啰出行撤回赴美上市计划

中国共享单车公司哈啰出行今天（27日）申请撤回赴美上市计划。反映在最新监管压力下，打算到美国上市的中国互联网企业被迫改变原来计划。

综合财华社与智通财经网的报道，哈啰出行的最大股东是蚂蚁集团，持股达36.3%。该公司4月24日向美国证券交易委员会（SEC）提交申请书，拟在纳斯达克申请上市，股票代码为HELO。瑞士信贷、摩根士丹利和中金公司为此次上市的联席承销商。

招股书披露，哈啰出行的亏损幅度虽逐年降低，但三年仍总计达48.5亿元（人民币，10.1亿新元），因此有分析称，哈啰出行在持续以融资方式续命。

成立于2014年的哈啰出行向用户提供共享单车、顺风车、助力车等出行等服务。该公司表示，以交易量计，截至2020年12月31日，哈啰出行手机应用是中国第三大本地服务平台。此外，以骑乘数目计，该公司是2020年中国第一大共享单车服务提供商。

中国监管机构近期对互联网企业作出一系列严格审查和整改，导致计划赴美上市的公司改变计划、已在美上市的企业股价大跌。哈啰出行的最大股东蚂蚁集团去年在沪港两地的上市计划也被喊停。

此外，美国证券交易委员会一名高级官员星期二说，在美上市的中国公司必须披露中国政府干预他们的商业运营的任何风险。