华为高管被免职 因曾公开称特斯拉“杀人”

由于此前发表针对特斯拉的不当言论，苏箐被华为免去智能汽车解决方案BU（业务单元）智能驾驶产品部部长职务。

据中国证券报报道，华为27日发布回应：“苏箐在参加外部活动谈及自动驾驶技术与安全时，针对特斯拉，发表了不当言论，苏箐已进行了深刻检讨。但鉴于其言论造成的不良影响，我公司决定免去苏箐智能汽车解决方案BU智能驾驶产品部部长职务。苏箐将去战略预备队接受训战和分配。”

苏箐7月8日在世界人工智能大会期间表示：“特斯拉这几年下来，它的事故率还是挺高的，而且是从‘杀’第一个人到最近‘杀’的人，它的事故类型非常像。这个地方我用‘杀人’这个词，大家听起来可能是严重的。但大家想一想，机器进入人类社会和人类共生的时候，是一定会造成事故率的，讲难听点就是‘杀人’，只是说我们要把它的事故概率降到尽量低。从概率上来说，这就是一件有可能发生的事。”

华为回应称：“华为公司尊重产业界每一个参与者在自动驾驶领域的努力与贡献，也希望与产业界共同推动自动驾驶技术的发展。”

苏箐是一位技术型人才。公开报道显示，苏箐从海思芯片做起，曾领导开发了华为达芬奇AI芯片架构，后来担任华为汽车BU智能驾驶产品线总裁、首席架构师。此前有传闻称苏箐将加盟蔚来，蔚来方面回应称：“消息不实”。苏箐在朋友圈表示，“还在华为ADS，而且刚打了COVID-19疫苗。一切都好，大家勿念。”

