科兴第三针试验结果：抗体水平提高三至五倍

中国国产疫苗的首个加强针II期临床试验结果公布。试验结果显示，接种两剂科兴灭活疫苗克尔来福后可产生良好的免疫记忆，在接种第二剂后的第28天至6个月接种第三剂后，能够迅速诱导强烈的免疫反应，中和抗体滴度增加了三至五倍，且第三剂与第二剂间隔时间越长，增长倍数越高。专家认为，根据当前形势，第三剂接种将必不可少。

据大公网报道，中国江苏省疾控中心疫苗评价所联合复旦大学公共卫生学院、科兴生物、复旦大学附属华山医院等多家单位合作，论文预印本的题为《18至59岁健康成年人接种克尔来福第三剂的免疫原性和安全性，以及免疫持久性：双盲、随机、安慰剂对照的Ⅱ期临床试验中期结果》。这是中国国产疫苗首个加强针的Ⅱ期临床试验结果。

该研究结果表明，尽管六个月后中和抗体水平下降，但两剂疫苗免疫程序产生了良好的免疫记忆，接种第三剂后能够迅速诱导强烈的免疫反应，中和抗体滴度显著提高，接种第三剂后28天中和抗体滴度比第二剂后28天中和抗体滴度增加了3-5倍，且第三剂与第二剂间隔时间越长，增长倍数越高。

该论文讨论部分作者写道，尽管第三剂接种可能是必不可少的，但制定和实施加强方案应综合考虑当地的疾病流行情况、感染风险、疫苗供应等相关因素。根据当前形势，从中短期来看，与加强剂次接种相比，确保更多的人完成两剂科兴疫苗接种应该是更优先事项。

