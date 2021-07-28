南京新增47确诊管控升级 传播链条多省蔓延

中国江苏省南京市冠病疫情反扑，昨天新增47起确诊病例，已连续三天单日确诊病例数超过30例。本月20日至今，南京市累计报告本土确诊病例已达153起。

综合中国媒体报道，南京市卫健委副主任杨大锁今天在新闻发布会上说，新增病例主要集中在重点管控区域，大部分为密集排查、重点人群筛查发现。在报告的病例中，发现有多起聚集性疫情。

南京全城目前已进行两轮全员核酸检测，有的重点区域进行了三轮，其中南京禄口街道今天起将启动第四轮全员核酸检测。

南京市政府昨天表示，南京此轮疫情病毒毒株为“德尔塔”，本次疫情早期感染病例出现在机舱保洁人员中，病毒先在保洁人员中快速传播，后通过社会活动、工作环境污染等方式进一步传播。

南京市已升级疫情管控，该市前晚（26日）发布通告，强化小区疫情防控，包括所有小区实行出入严格管控、小区一旦出现确诊病例，所在单元居民一律集中隔离等。

南京市昨天下午又发布关于进一步严格疫情防控工作的通告，包含10项措施，如严格大型活动管理，非必要不开展线下节庆和大型会议、联欢、体育比赛等活动。

通告还倡导喜事缓办、丧事简办，非必要不外出，非必要不离宁，并暂停KTV、电影院、健身房等密闭场所营业；农贸市场、商场超市等重点场所限流管控，加强对保洁、保安及餐饮从业人员等重点群体的防控管理。

中国国家卫健委今天通报，昨日共新增确诊病例86例，其中本土病例55例，除江苏省的48例外，还有四川省三例，辽宁和云南省各两例。

据中新网报道，除了快速增长的确诊病例数，南京目前还面临着台风“烟花”造访、暑运高峰期与疫情叠加等多重挑战，需在防灾减灾的同时兼顾防疫，阻断难度大。

据不完全统计，一周多时间，疫情传播链条在一周多时间里已经蔓延至五省超过10个地市，包括江苏、安徽、广东、四川、辽宁五个省份都出现了感染者。

感染者和密接者的足迹还涉及其他省份。浙江省台州市已发现密切接触者和次密接者，大连出现的感染者曾到湖南张家界、凤凰古城旅游，另外还曾在西安咸阳转机。