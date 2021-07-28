中国两名上将一名中将 坐镇河南指挥救灾

中国河南连日暴雨致当地民众遭遇严重洪涝灾害，防汛形势十分严峻。有网民7月26日在救援影片中发现一位年长的解放军士兵，神似曾参与中国国庆70周年大阅兵的上将朱生岭。

据香港01报道，经与有关部门核实，这位士兵正是中部战区上将政委朱生岭。

暴雨造成洪灾之后，中国中部战区出动，在前线设立应急指挥部。中部战区司令员乙晓光上将坐镇联指中心，军区政委朱生岭上将和副司令员王长江中将，直接奔赴抗洪一线，入驻前方指挥部。

根据中部战区官方消息，朱生岭7月21日下午赶赴郑州后，直接前往贾鲁河中牟段堤坝勘察险情，指导抗洪行动，慰问一线官兵，部署下一步抢险救援任务。

王长江7月21日上午带抗洪抢险前进指挥所人员，到常庄水库、郭家咀水库勘察灾情，与河南省政府协调对接抗洪抢险需求。

另据新华社7月26日报道，在这次救灾过程中，被称为“中国黑鹰”的直-20直升机首次参与防汛救灾任务。

早在7月23日，中部战区就曾发布消息，第83集团军某空中突击旅三架直-20型直升机、33名官兵迅速升空，飞赴新乡辉县洪州乡、峪河镇等地域，执行空中勘察和空投救援物资器材任务。

视频画面显示，整箱的饮用水、杯面、医疗物资等空投到地面。及至7月25日，新乡市辉县部分村庄仍被洪水围困，第83集团军某空突旅直-20梯队连续起飞，截至7月24日18时，已累计出动61个架次，投送各类物资65吨，救援村民约2万余人。

一直以来，“中国黑鹰”直-20备受外界关注。2019年10月1日，在中国国庆70周年阅兵式上，刚刚列装部队的直-20直升机首次公开亮相。

中国《科技日报》曾报道，直-20解决了中国中型通用直升机从无到有的问题，它是中国新研制的最先进武器之一。直-20服役后，配合运-20的投送能力，中国陆军力量能够迅速被投送到热点地区，将大幅提高解放军空中突击能力。如今，直-20这个重磅装备出现在河南上空，成为救灾利器之一。