中国吸入用疫苗临床试验结果发表

中国军事科学院军事医学研究院陈薇团队领衔研制的雾化吸入用腺病毒载体重组冠病疫苗7月26日在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据，这也是全球首个公开发表的冠病疫苗黏膜免疫临床试验结果。

据中国央视报道，研究结果显示，雾化吸入接种疫苗安全性好，无肌肉注射局部不良反应。雾化吸入只需要使用1/5剂肌肉注射用的剂量，细胞免疫反应水平就可以与一剂肌肉注射相当。肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。

记者苏洲独家探访军事医学研究院某研究所后发现，当科研人员将疫苗放置于雾化器中，大众不需要通过注射的方式进行接种，而是只需要通过雾化吸入，就可以获得黏膜免疫、细胞免疫和体液免疫的三重保护，从而更加安全便捷地在病毒入侵位置预防感染和阻断传播，保护自己的同时也可以保护他人。

雾化吸入用疫苗与目前批准上市的肌肉注射疫苗相比，不同之处是在于接种时采用雾化吸入的方式，疫苗制剂处方、包装形式和生产设施等与肌肉注射用疫苗完全一致。同时，雾化吸入还能够显著提高已经注射疫苗人群的多重免疫效果，抵御冠病病毒的变异，适用于大规模人群推广使用。

军事科学院军事医学研究院研究员侯利华介绍，第一，该款疫苗不需要注射，只需要吸一吸就能够完成疫苗的接种，比如说胳膊的疼痛、肿胀等这些不良反应便不会出现，可以提高民众接种疫苗的意愿。第二在于雾化吸入疫苗的剂量很低，相当于大幅度提高了疫苗的产量。第三，该款不需要注射器，可以有效解决锐器的医疗废物处理等问题。

据了解，这项临床试验于2020年9月在武汉启动，由中国军事医学研究院与武汉大学中南医院共同主持研究。目前正在有序推进二期临床试验，接下来，科研人员将申请该疫苗的紧急使用。