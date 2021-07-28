驻华外国记协：严重关切外国记者报道河南水灾被骚扰

驻华外国记者协会（FCCC）昨天（27日）发表声明，表示对报道河南水灾的外国记者被骚扰严重关切，同时呼吁中国政府兑现允许外国记者在中国不受限制采访的承诺，并承担起保护记者安全的责任。

FCCC在官方推特上发表的声明指出，英国广播公司（BBC）驻上海记者白洛宾（Robin Brant）成为网络骚扰的目标后，河南共青团要求其微博上的160万粉丝通报他的下落。

声明认为，与中国共产党有关联的组织发表此言论，直接危及在华外国记者的人身安全并阻碍了自由报道。

FCCC也提及德国之声记者柏林格（Mathias Bolinger）在郑州街头采访时被围堵的事件。

本月24日，柏林格在郑州街头采访时，被误认为是BBC记者白洛宾，遭到数名当地民众抗议和阻拦，有人拉拽他的衣服不让他离开，质问他来自哪家媒体。双方僵持好一阵，最后在一名戴黑口罩的女子，以及同在现场的美国《洛杉矶时报》驻京记者苏奕安的翻译沟通下，冲突才平息下来。

FCCC还指出，一些为外国媒体服务的中国同事收到了威胁性的信息，指控他们犯了间谍或叛国罪，“这令人非常震惊”。

声明说：“中国对外国记者的新闻审查助长了对我们在中国工作的偏见。这也让外国记者的工作环境持续恶化，也妨碍我们对中国做全面报道的目标。”