王毅会见访华塔利班代表：望与东伊运彻底划清界限

由九名成员组成的塔利班代表团正对中国进行为期两天的访问，并与中国国务委员兼外交部长王毅会谈。

据中国外交部网站发布的消息，王毅今天（28日）在天津会见访华的阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔一行。阿塔宗教委员会和宣传委员会负责人同行。

王毅表示，中国始终尊重阿主权独立和领土完整，始终坚持不干涉阿内政。

他说，美国和北约从阿仓促撤军“实际上标志着美对阿政策的失败”，阿富汗人民有了稳定和发展自己国家的重要机遇。

王毅指出，希望阿塔高举和谈旗帜，树立正面形象，奉行包容政策，阿富汗各派别、各民族应团结一致推动和平和解进程尽早取得实质成果，自主建立符合阿富汗自身国情、广泛包容的政治架构。

他还强调，“东伊运”是被联合国安理会列名的国际恐怖组织，对中国国家安全和领土完整构成直接威胁，希望阿塔同“东伊运”等一切恐怖组织彻底划清界限，予以坚决有效打击。

根据中国外交部的新闻稿，巴拉达尔在会谈中赞赏中国在阿富汗和平和解进程中发挥的公正和积极作用，阿富汗塔利班愿与各方一道致力于在阿建立广泛包容、被全体阿人民接受的政治架构。

巴拉达尔说，阿塔决不允许任何势力利用阿富汗领土做危害中国的事情，希望中国更多参与阿富汗和平重建进程，在未来重建和经济发展中发挥更大作用。

中国外长王毅28日在天津会见访华的阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔一行。（中国外交部网站）

另据路透社报道，阿富汗塔利班发言人周三表示，一个由九名成员组成的塔利班代表团正在对中国进行为期两天的访问，他们与中国外长王毅会面，并就和平进程和安全问题进行会谈。

塔利班发言人穆罕默德-纳伊姆今天在推特上说：“会谈讨论了政治、经济和与两国安全有关的问题，以及阿富汗的现状和和平进程。”

纳伊姆还说，“代表团向中国保证，他们不会允许任何人利用阿富汗的土地来对付中国”， “中方重申将继续向阿富汗提供援助，并表示不会干涉阿富汗问题，但会帮助阿富汗解决问题、恢复和平。”

香港《南华早报》早前引述消息人士报道说，由塔利班组织首席谈判代表率领的代表团正在中国访问，塔利班政治领袖、塔利班首席谈判代表、塔利班驻多哈政治办事处主任巴拉达尔（Mullah Abdul Ghani Baradar）已在天津与王毅会谈。

报道指出，这是自塔利班占领巴达赫尚省（Badakhshan）和坎大哈省（Kandahar）的几个关键地区以来，塔利班组织的高级成员首次访问中国。

消息人士称，中国对阿富汗局势的立场是，阿富汗问题应该在阿富汗内部解决，阿富汗局势不应威胁中国的安全。

消息人士还说，新疆的安全和中国在该地区的投资是北京最关心的问题。

另外，正在印度访问的美国国务卿布林肯今天与印度官员在新德里举行会谈，预计阿富汗局势和中国问题将成为会谈焦点。