中国启动中小学有偿补课和教师违规收礼问题专项整治

中国教育部办公厅日前印发相关文件，面向全国中小学校和教师开展为期九个月的有偿补课和违规收受礼品礼金问题专项整治，并强调对教师“课上不讲课下讲”“组织开办校外培训班”“同家长搞利益交换”等行为采取“零容忍”态度。

根据中国教育部网站消息，教育部印发的《关于开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作的通知》要求，通过对照自查、检查抽查、开展师德专题教育等措施，进一步压实责任、完善机制、查找问题、形成震慑。

文件还指出，通过此次专项整治，要求各地开展自查自改，完善管理机制，建立工作台账，对查实的问题依法依规严肃处理，持之以恒抓好师生群众反映强烈、影响恶劣的突出问题整治；梳理查处的有偿补课、违规收受礼品礼金问题典型案例，建立典型案例库，并通过全国教师管理信息系统动态更新；结合教育部公开曝光的违反教师职业行为十项准则典型案例和各地各校查处的相关案例，开展警示教育，组织教师剖析原因、对照查摆，引导教师以案明纪、警钟长鸣。

文件强调，教育部对教师“课上不讲课下讲”“组织开办校外培训班”“同家长搞利益交换”等行为采取“零容忍”态度，在专项整治期间，各地教育行政部门将与相关部门密切配合，进一步加大对相关违规行为的执法处罚力度，按照“从严查处、形成长效”原则，落实主体责任、强化宣传教育、严格教师管理。