美参院外委会通过法案 将助台湾重返世卫

美国国会参议院外交关系委员会周三（28日）通过法案，将指示国务院研拟策略协助台湾重新取得世界卫生大会观察员身份。

据美国之音报道，参议院外委会主席、法案提案人之一的梅嫩德斯参议员批评，北京阻挡台湾取得世卫大会观察员身份是“心胸狭隘” 的做法。

“当大家正试图从COVID-19大流行病中恢复过来的时候，中华人民共和国阻挡台湾取得世卫大会观察员身份的努力是很心胸狭隘的，并危及到国际社会，”梅嫩德斯周三在法案审议会议上说，“这项法案清楚表明，美国必须采取更多行动来支持台湾参与国际社会，特别是在此刻参与世界卫生组织。”

这项支持台湾取得世卫大会观察员身份的法案由梅嫩德斯和共和党联邦参议员英霍夫（Sen. James Inhofe, R-OK）等两位参议院“台湾连线”（Taiwan Caucus）跨党派共同主席联袂提出。法案周三在参议院外委会获得无异议一致通过。

根据法案内容，法案规定在立法生效后，美国国务卿必须拟定策略协助台湾获得世界卫生大会观察员身份，并在台湾未能取得观察员身份的任何年度世卫大会会议后，就美国在支持台湾取得世卫大会观察员身份的计划做出的改变与改善提出说明。

“中国企图孤立和阻止台湾以任何形式参与国际组织和机构的努力不只是破坏全球从新冠病毒大流行病中复原，还威胁到国际经济和政治安全，”梅嫩德斯在一份书面声明中说。他还提到，这项法案在委员会通过表明美国致力于促进全球健康，并重申在北京日益咄咄逼人的行动下“美国要捍卫台湾在谈判桌上席位的承诺”。

“中国持续霸凌台湾的做法是不可接受的，”参议院军事委员会首席共和党成员英霍夫在声明中表示，“台湾在医疗技术和人道援助方面是全球领导者，而中华人民共和国却尽其所能阻挡台湾参与世界卫生大会。参议院外交关系委员会走了正确的一步通过这项法案，要求制定策略协助我们在台湾的朋友获得世卫大会观察员身份，我希望这项法案能尽快在参议院全院通过。”

这项法案在众议院的类似内容版本由民主党联邦众议员舍尔曼(Rep. Brad Sherman, D-CA)及共和党联邦众议员金映玉(Rep. Young Kim, R-CA)在今年2月提出，并已于3月通过众议院外委会。法案接下来还必须经过院会表决，获得两院通过后，才能送交白宫由总统签署成法。