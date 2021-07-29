孙大午因聚众冲击国家机关罪等八罪名 被判刑18年

中国知名民营企业家，河北大午农牧集团（简称大午农牧）创办人孙大午因“聚众冲击国家机关罪”等八个罪名，被判有期徒刑18年。

据新华社报道，河北省高碑店市法院昨天判决，孙大午犯聚众冲击国家机关罪、妨害公务罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪、强迫交易罪、非法采矿罪、非法占用农用地罪、非法吸收公众存款罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑18年，并处罚金311万元人民币（约65万新元）。河北大午农牧集团有限公司及其余被告依法判处相应刑罚。

据报道，部分中国全国人大代表、政协委员，被告人的亲属、群众代表旁听了案件审判。

去年11月11日，河北省公安厅在官方微博发布通报称，经侦查，孙大午等人涉嫌“寻衅滋事、破坏生产经营等违法犯罪”，已被公安机关采取了刑事强制措施。

报道称，大午农牧当时涉案可能与一起土地纠纷有关。2020年6月21日和8月4日，大午农牧人员和一家国营农场因土地确认问题发生两次冲突。

今年4月26日，河北高碑店市公安局通报，孙大午等人涉嫌违法犯罪，被公安机关采取刑事强制措施。案件侦查终结，移送高碑店市人民检察院审查起诉。

根据逮捕通知书，高碑店市公安局于4月21日逮捕孙大午，指其涉嫌非法吸收公众存款、寻衅滋事、非法采矿、聚众冲击国家机关、非法占用农用地、强迫交易、破坏生产经营、妨害公务罪、诈骗罪等九个罪名。

高碑店法院7月15日开始开庭，经过14日庭审后，当庭宣判，定罪八项，仅涉嫌的诈骗罪未被定罪。

今年67岁的孙大午于1985年创立大午农牧，以1000只鸡与50头猪起家。十年后，大午农牧成为中国500大私营企业之一，孙大午也获选为河北保定市人大代表，隔年再获颁河北省“养鸡状元”荣誉。2002年10月，他还被中国农业大学农民问题研究所聘请为高级研究员。

孙大午曾数次卷入法律官司，其中最引人关注的两次是在2003年。当年4月，大午农牧官网因发表《小康社会的建设及难点》、《悼念李慎之》、《两位民间商人关于中国的时局及历史的对话》三篇文章而受到警告。

据报道，警方指这些文章“严重损害国家机关的形象”，下令整顿大午农牧官网，并停止营运6个月，以及罚款1万5000元（人民币，下同，3000新元）。

同年5月，孙大午也因集资1.8余亿元而被捕，当地法院之后以非法吸收公众存款的罪名，判处孙大午有期徒刑3年、缓刑4年。

此事当时在中国引起热议。中国不少民营企业家认为，该案的根源在于僵化的融资体制，大午农牧虽为中国社会创造了财富和就业，却被排斥在金融体系之外，无法得到银行贷款。

