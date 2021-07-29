汇聚国际专家 上海数字化转型论坛8月举行 

中国新加坡商会（SingCham）上海分会将于8月11日（星期三）在上海举办数字化转型论坛，邀请国际科技企业、咨询公司、金融机构、美妆奢侈品牌等领域的10多位国际专家，就数字化的再定义、品牌营销等展开讨论。

半天的论坛主题是“数字化，不转都不行”，将进行三场主题演讲和三场互动讨论。微软中国首席技术官韦青、恩士迅中国区总裁李珊、德勤数字化事业群总裁华思远，将围绕数字化战略差异和实践案例做主题发言。

在后疫情时代，用户对数码技术的掌握运用，给企业的数字化转型带来更多的想象空间。跨国企业和中小企业需从战略层面进行差异化布局，顶级品牌也需用数据“说话”，打动消费者。

赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）亚太新兴市场数字化和信息技术副总裁崔康镐、资生堂（Shiseido）中国企业传播和数字营销总经理Mika Kanai、路威酩轩（LVMH）电商与数字化战略负责人许炜崇和来自星展银行（中国）、氪空间的负责人等，将就后疫情时代企业在中国进行数字化转型的挑战，做行业案例分享和反思。

SingCham上海分会会长、凯德集团（中国）财务与企业管理首席执行官康慧珍指出，数字化是企业转型的必备工具，怎么转、如何与以客户为中心的需求衔接，大企业和中小企业有不同的考量和“打法”：“我们希望通过商界实践案例，为企业管理层提供多些思路和参考，也为新加坡企业在华发展提供交流平台。”

论坛收费每位390元人民币起，含半天论坛活动、商务酒会及自助晚餐，有兴趣的企业管理层和初创业者可以通过链接或直接扫活动海报二维码报名。《联合早报》是本次论坛的媒体合作伙伴。