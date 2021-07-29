新华社深夜发文撑中国股市

本周以来中国股市大跌引发担忧，中国官媒新华社昨晚11时发文称，近日出台的平台经济、教育培训等行业的监管政策有利于中国长远发展，中国对外开放的坚定决心没有改变。

新华社在这篇题为《中国股市热点观察》的文章中指出，中国股市近期出现较大波动，市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题，不难得出结论：中国经济持续向好的基本面没有发生变化，中国改革开放的步伐依然坚定，中国资本市场发展的基础依然稳固。

文章并称，无论是针对平台经济还是校外培训机构，这些监管政策，都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压，而是有利于经济社会长远发展。

文章也强调，“可以肯定的是，证监会对企业选择上市地持开放态度，支持企业根据自身发展需要作出选择，支持企业依法合规利用两个市场、两种资源发展”。

文章还说，尊重契约精神，保护产权和知识产权，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，“两个毫不动摇”不会改变，改革开放的大政方针不会改变，中国社会主义市场经济的发展方向不会改变。

“当前，全球经济金融仍面临较大的不确定性，中国资本市场发展面临的内外部环境复杂严峻。通过改革来应对挑战正是题中之义。无论是回应中国经济的需求，还是继续破解市场弊端，都离不开资本市场深化改革的有力推进。”

中国政府周末出台教育行业监管新政，引发投资者广泛抛售教育、互联网等中概股；中美高层天津会晤继续唇枪舌剑、德尔塔变种病毒在中国国内扩散风险升级也冲击股市。沪深300指数本周前两日已创下去年2月、疫情暴发之初以来最大跌幅，恒生指数两天更创2008年以来最大跌幅。市场前天更传出美国可能限制基金投资陆港市场的传言，下跌势头蔓延至债汇。