秦刚抵美履新：中美关系大门已打开就不会关上

中国新任驻美大使秦刚当地时间28日抵美履新，他在向中美媒体发表的讲话中说，中美关系的大门已经打开，就不会关上，这是“时代潮流，大势所趋，民心所向”。

据中国驻美大使馆网站消息，秦刚28日晚抵达华盛顿即向中美媒体发表讲话，他说，“50年前，基辛格博士秘密访华，叩开了中国的大门。当时正值冷战时期，中美相互隔绝，富有远见的基辛格博士不得不以隐蔽的方式，取道他途，前往中国。50年后的今天，作为第11任中国驻美大使，我可以公开踏上正途，直抵美国。”

秦刚表示，时过境迁令人感慨，他相信中美关系的大门已经打开，就不会关上，这是时代潮流，大势所趋，民心所向。

他说，当前世界正经历百年未有之大变局，中美正进入新一轮相互发现、认知和调适中，寻求新时代彼此相处之道。

他指出，中美关系又处在一个新的紧要关口，既面临许多困难和挑战，也有巨大机遇和潜力，“何去何从，关乎两国人民的福祉，关乎世界的未来”，并强调健康稳定发展的中美关系是两国人民和国际社会的普遍期盼。

秦刚还说，将按照中美两国元首除夕通话精神，同美国各界架起沟通、合作的桥梁，维护中美关系的基础，维护中美两国人民的共同利益，共同推动中美关系重回正确发展轨道，让相互尊重、平等相待、合作共赢、和平共处的中美相处之道由可能变成现实。

秦刚在讲话中也祝愿美国早日战胜疫情、美国人民幸福安康。

另外，在中国驻美大使馆网站刊登的大使致辞中，秦刚指出，中国驻美国使馆坚持致力于同美国各界加强沟通、交流、合作，促进中美关系健康稳定发展。

他还说，站在新的历史关口，中美应顺应时代发展潮流和国际社会普遍期待，相互尊重、平等相待、和平共处、合作共赢，这将是两国人民之大幸、世界之大幸。

秦刚表示，中国人民追求美好生活的脚步不会停歇。中国共产党和中国政府为人民谋幸福的奋斗永无止境。中国坚定不移走和平发展道路，将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，同世界各国携手构建人类命运共同体。

秦刚抵美后还发出了自己到任后的第一条推特，推文内容为，“已抵达美国，期待在这个国家接下来的时光”，并配发抵达机场时的照片。

55岁的秦刚是天津人，在中国外交系统任职30多年，期间两度担任外交部发言人，并三度派驻英国。他2018年起担任副外长，主管欧洲事务和新闻、礼宾工作，曾多次陪同中国国家主席习近平出访。

秦刚是第11任中国驻美大使，此前担任中国驻美大使八年的崔天凯已于6月23日离任回国。